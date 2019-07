El afamado actor Brad Pitt reveló en una entrevista que concedió a la revista australiana "GQ", una sorprendente noticia: los motivos por los que planea próximamente alejarse de la actuación.

Asimismo, el famoso, quien protagoniza la última obra maestra cinematográfica de Tarantino: “Once Upon a time in Hollywood”, reveló las intenciones que tiene de adentrarse más en el mundo de la dirección cinematográfica: "Estoy detrás de las cámaras en el lado de la producción y me gusta mucho”.

La razón principal que llevó al 3 veces nominado a los Premios Oscar, a tomar esta drástica decisión, fue que el cine suele ser más enérgico y tener duras reglas con los más veteranos.

"Cada vez actúo menos porque creo que Hollywood es para chicos jóvenes. No es que no haya papeles importantes para hombres mayores pero, simplemente, creo que el propio juego es así; avanza naturalmente. Es como una selección natural para todos", relató el actor.

El exesposo de Angelina Jolie confesó que ahora dedicará mayormente su tiempo a realizar audiovisuales con la productora Plan B Entertainment, al cual fundó en 2002 junto a Jennifer Aniston.

Porque la otra parte de su tiempo la utilizará para seguir reconstruyendo el vínculo con sus seis hijos: Maddox, Zahara, Shiloh, Pax y los gemelos Vivienne y Knox.

En la entrevista ofrecida, Brad también expresó la curiosidad que tiene por saber hacia dónde se va a dirigir el “séptimo arte” ya que ahora existen muchas plataformas de streaming.

“Estoy curioso por ver lo que será el futuro del cine, qué forma tomará. Yo realmente aprecio los servicios de streaming porque estamos viendo que cada vez más se están realizando proyectos de calidad. Estamos viendo a más escritores, directores y actores obtener una oportunidad. Esto te dice la cantidad de gente talentosa que hay allá afuera”, añadió el actor.

Brad Pitt también habló sobre su más reciente producción cinematográfica que corrió bajo la dirección del talentoso Quentin Tarantino. En este filme compartirá créditos con otro galán de la pantalla grande; Leonardo DiCaprio, ambos actores nunca habían trabajado juntos en algún proyecto.