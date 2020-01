Disney y Marvel Studios ya han puesto en marcha la secuela de "Captain Marvel" (2019) con el objetivo de que esta nueva película llegue a los cines en 2022, informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

Las aventuras de Carol Danvers, la superheroína interpretada por Brie Larson, volverán a la gran pantalla en esta ocasión con la firma de la guionista Megan McDonnell, que es el primer fichaje de este nuevo proyecto.

McDonnell ha trabajado en "Wandavision", serie también de Marvel, que se estrenará este año y que protagonizan Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) y Paul Bettany (Vision).

Anna Boden y Ryan Fleck, guionistas y realizadores de "Captain Marvel", no regresarán para una secuela que todavía no cuenta con nombre para su dirección. No se sabe prácticamente nada de la trama de esta secuela salvo que la acción pasará de los años 90 en que estaba ambientada la cinta original al tiempo presente.

Estos datos son los primeros que se conocen de "Captain Marvel 2", aunque en la Comic-Con de 2019, el macroevento sobre la cultura popular que cada año se celebra en San Diego (EE.UU.), el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ya adelantó que tenían planes para una continuación de "Captain Marvel".

Brie Larson, ganadora del Óscar a la mejor actriz en 2016 por "Room", encabezó esta esperada cinta de superhéroes sobre la piloto de la Fuerza Aérea Carol Danvers, una mujer que se encontraba en plena batalla entre dos razas alienígenas y que obtenía una serie de habilidades que la convertían en uno de los personajes más poderosos del Universo Marvel.

"Captain Marvel" fue la primera película de todas las de Marvel Studios en contar con una mujer como protagonista y se erigió en un gran éxito de taquilla al recaudar en todo el mundo $1.128 millones.