Una de las cosas que más le han dolido a los amantes de la música es que con la pandemia ocasionada por el coronavirus (Covid-19) decenas de conciertos se han cancelado alrededor del mundo.

Claro, muchos artistas como Chris Martin (Coldplay), Juanes, Shawn Mendes, Alejandro Sanz y Jorge Drexler, por mencionar unos cuantos, se han preocupado por sus fans y han ofrecido conciertos virtuales, pero lo cierto es que ese vacío musical se sigue sintiendo, sobre todo si tú mismo eres músico y ya no puedes salir ni a tocar en casa de tus amigos.

Por eso, para que recuerdes esos bellos momentos codo con codo en pleno concierto, o el baile que se arma siempre con los amigos a media rola, aquí te dejamos cinco largometrajes para subirle el ánimo a los músicos.

Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury.

De qué trata: las descripciones sobran, basta con decir que esta cinta retrata la vida de Freddie Mercury y puntos tan emblemáticos en la historia de la música como la creación del tema que da título al filme o la mítica presentación que ofreció el grupo Queen en el concierto Live 8. No necesitas más, simplemente tienes que verla.

August Rush

De qué trata: la cinta es protagonizada por Freddie Highmore (Evan) que interpreta a un niño prodigio que vive en un orfanato hasta que decide buscar a sus padres: él un rockero y ella una chelista de música clásica. Durante su trayecto Evan va descubriendo su talento musical y comienza a componer su primera gran obra para orquesta.

Sing street

De qué trata: una joya para los amantes del rock estilo The Clash, The cure y hasta Motörhead (obviamente estos grupos forman parte del soundtrack). La película sigue a un joven quinceañero en la década de los 80 que debe cambiar de su escuela privada a una pública ante la recesión económica. Ahí hace nuevos amigos (y enemigos), se enamora y, por qué no, comienza una banda muy peculiar.

Whiplash

De qué trata: todos hemos sufrido por un maestro turbo exigente pero el que interpreta J. K. Simmons en esta joya de película se lleva el triunfo. Terrence Fletcher le hace sudar sangre - casi literalmente- al personaje de Miles Teller, el baterista Andrew Neiman.

Resulta que este estudiante de música quiere ser el mejor pero pronto se dará cuenta de que el precio es muy alto sobre todo si tu sensei es el profesor más estricto de la escuela.

Documental Justin Bieber: Seasons, disponible en: YouTube