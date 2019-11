Disney ha decidido incluir en su nueva plataforma de streaming advertencias sobre contenidos racistas que aparecen en algunas de sus películas clásicas.

"Este programa está presentado como se creó originalmente. Puede contener representaciones culturales anticuadas", reza el mensaje que acompaña la descripción de títulos como "Dumbo" (1941), "Peter Pan" (1953) o "The Jungle Book" (1967).

El aviso aparece también en otros clásicos de la casa como "Lady and the Tramp" (1955) y "The Aristocats" (1970), todos criticados a lo largo de los años por contenidos considerados racistas.

En "Dumbo", por ejemplo, una escena incluye a un grupo de cuervos usando estereotipos para representar a afroamericanos y que están liderados por un personaje bautizado Jim Crow, un término despectivo utilizado antiguamente para insultar a hombres negros en Estados Unidos.

Un problema parecido se da en "The Jungle Book", mientras que "Peter Pan" ha sido atacada por la forma en la que presenta a los nativos americanos y "The Aristocats" por sus estereotipos sobre los asiáticos con los gatos siameses que aparecen en la película.

Las advertencias, en general, parecen acompañar a una mayoría de los títulos antiguos del gigante del entretenimiento, cuyo fundador, Walt Disney, ha sido acusado por numerosas voces de racista y misógino.

La fórmula elegida por Disney en su nueva plataforma de streaming -optando por no editar las películas y advertir sobre su contenido- ha sido alabada por algunos expertos, pero también criticada por otros que la consideran demasiado tibia.

Otros estudios clásicos como Warner Brothers ya habían llevado a cabo ejercicios parecidos, pero con un lenguaje más directo en el que se avisaba de que ciertos dibujos animados son un "producto de su tiempo" e incluyen "prejuicios étnicos y raciales" que entonces eran comunes y que son equivocados.

Disney, mientras tanto, mantiene fuera de su nueva apuesta la que está considerada como la película más problemática de todo su catálogo, "Song of the South" (1946), una cinta que lleva décadas sin comercializarse por los estereotipos con los que presenta a los afroamericanos y por dar una impresión idílica de la relación entre los esclavos y sus dueños.

La plataforma Disney+, el proyecto de la empresa para competir con Netflix y tras firmas, se lanzó oficialmente este martes en Estados Unidos y en tan solo un día consiguió superar los diez millones de usuarios.

Entre ellos, no parecen contentos los seguidores de "The Simpsons", que se han lanzado a las redes sociales para protestar por la decisión de Disney de ofrecer la serie de dibujos animados en formato panorámico.