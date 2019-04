Miami - La compañía de entretenimiento estadounidense Walt Disney se comprometió este miércoles a donar cinco millones de dólares para la restauración de la "insustituible" catedral de Notre Dame en París, parcialmente destruida por un incendio sufrido el lunes.

"Notre Dame es un faro de esperanza y belleza que ha definido el corazón de París y el alma de Francia durante siglos", manifestó Robert A. Iger, presidente y director ejecutivo de The Walt Disney Company.

The Walt Disney Company today announced it is committing $5 million to aid in the reconstruction of Notre-Dame Cathedral in Paris following the devastating fire that severely damaged the historic landmark this week: https://t.co/5Bm3BpDTPV pic.twitter.com/MFXAvUjsjg — Walt Disney Company (@WaltDisneyCo) 17 de abril de 2019

"The Walt Disney Company -agregó- se une a nuestros amigos y vecinos de la comunidad, ofreciendo nuestro sincero apoyo, así como una donación de 5 millones de dólares para la restauración de esta obra maestra insustituible".

La promesa de Disney se suma así a una larga lista de donantes ya anunciados, entre ellos las mayores fortunas de Francia y empresas estadounidenses como Apple, para un fondo que ya supera los $847.5 millones dedicado a la reconstrucción de esta joya del estilo gótico.



La compañía de entretenimiento destacó el "arte y arquitectura" de la catedral, escenario de una novela de Víctor Hugo en la que Disney se basó para su filme de animación "El jorobado de Notre Dame".

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calcula que en un periodo de cinco años se habrá reconstruido y puesto "todavía más bella" la catedral de Notre Dame de París.

Macron anunció la medianoche del lunes una colecta oficial en Francia y el extranjero para la reconstrucción de la catedral, que quedó parcialmente destruida por el incendio.

La familia de Bernard Arnault, la mayor fortuna de Francia y propietaria del grupo del lujo LVMH, señaló que realizará "una donación de $226 millones.

La familia de François-Henri Pinault, otra de las más ricas del país europeo, se comprometió a aportar $112 millones a través de su sociedad de inversiones Artemis.