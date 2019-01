Tras el paso del huracán María sobre Puerto Rico en septiembre de 2017, prevaleció en la isla por un tiempo una sensación de que nada pasaba. Precisamente fue el deseo de hacer las cosas suceder lo que motivo a un grupo de talentos del patio a comenzar a producir una película que estrena mañana bajo el título de “El hijo perdido”.

Con un elenco veteranos y noveles cuenta con la participación del actor y cantante, Chucho Avellanet y la comediante Noelia Crespo entre sus personajes principales.

Esta comedia, dirigida por Eduardo “Transfor” Ortiz, se desarrolló a raíz de la situación que vivió el país tras el azote del huracán María. Cuenta la historia de Jorgito (Erick “Chicho” Rodriguez, quien a instancias de su amigo Francisco (Osvaldo Friger), se hace pasar por el hijo perdido del millonario Salvador Colberg, encarnado por Avellanet.

Aunque no hay una referencia directa al ciclón, la trama plasma muchas situaciones vividas por el pueblo puertorriqueño en aquel momento. Por ejemplo, la búsqueda de alimentos y gasolina, los problemas para poder pagar las deudas acumuladas y los inventos que tuvieron que hacer muchos para sobrevivir a otras limitaciones que enfrentó el país varios meses después de la emergencia.

“Esta es una comedia de enredos y metías de pata a lo puertorriqueño. Es sobre lo que pasa cuando no se hacen las cosas como Dios manda”, explicó Rodríguez, quien además de actuar participó en la escritura del guión, junto a Gilberto Irizarry y Jesús Rivera.

El elenco está integrado, además, por Yaisa Figueroa (Martita), Mariana Quiles (Diana), Pedro Juan Texidor (Reynaldo) y Angel Rosario (René). La veterana actriz Noelia Crespo tiene una aparición especial como Esperanza.

“Después de María muchos tuvimos que reinventarnos y adaptarnos. Yo no tenía nada que hacer en lo que todo arrancaba. Le dije a Erick: ‘vamos a hacer algo’”, contó Ortiz. “Creamos un concepto y empezamos a llamar a amigos que no tenían nada que hacer, así es que básicamente pensamos en crear nuestro propio taller, porque si nos quedamos quietos nos hundimos”, recalcó el también director de la comedia “Los Domirriqueños”.

La película, apoyada por el nuevo Fondo de Inversión Fílmica del Programa de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), contó con un presupuesto de $175,000. El rodaje se llevó a cabo durante 18 días en los municipios de Carolina, Bayamón, San Juan, Caguas, Toa Baja y Dorado.

Para Avellanet, la oportunidad de ser parte del elenco llegó inesperadamente, pues no conocía al director y hacía muchos años que no actuaba. Sin embargo, hoy se siente muy animado a continuar participando de este tipo de proyectos.

“Cuando me dieron el libreto yo dije: esto es lo que quiero hacer. Yo había hecho teatro y dije: quiero demostrar que puedo actuar y hacer otras cosas que no son cantar”, contó el cantante.

Avellanet compartió que se divirtió muchísimo durante la filmación y aseguró que quienes vayan a verla también van a pasar un buen rato.

“Más que chistes, las situaciones los van a hacer reír. Es una película sencilla, muy buena, con muy buenas situaciones”, precisó.

Crespo, por su parte, aprovechó la oportunidad para abogar por más oportunidades de hacer cine puertorriqueño.

“Tenemos todo para hacer buen cine. Tenemos escenarios maravillosos, un verano todo el año, montaña, playa, clima y talento. Necesitamos, no solamente que la gente apoye el cine, sino que nos den dinero para hacer buen cine. Tenemos las historias, si, Dios mío, ¡qué no pasa en este país!. No hay que ir con una pica a buscar historias a ningún lado. Tenemos las historias”, apuntó la veterana actriz.

El director interino del Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica, Pedro Piquer Henn, presente en la conferencia de prensa, sostuvo que espera ser nombrado en propiedad como sustituto de Pedro Rúa Jovet, anterior funcionario en el cargo.

“Se están evaluando varios proyectos. Tenemos que ver cuántos créditos a traves de la ley nos quedan. Hay un ‘cap’ (máximo) de $50 millones de dólares”, indicó Piquer. Este dinero, explicó, será utilizado buscando “hacer balance” entre las producciones locales y las del exterior.

A partir del jueves la película se presentará en distintas salas de Caribbean Cinemas. Próximamente, también se exhibirá en Orlando, Florida.