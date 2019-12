Cuando muchos pensaba que Chris Hemsworth no volvería a cargar el martillo de Thor, ahora se sabe que el actor sí participará en la cuarta entrega del Dios del Trueno “Thor: Love and Thunder”, pero no sólo tuvo que cumplir con las condiciones de los directivos de Marvel, también hubo alguien más que le pidió algo especial.

Se trata de su esposa Elsa Pataky, quien en una entrevista para el programa de radio australiano, Fitzy & Wippa, reveló que le impuso una prohibición a Chris para que volviera a encarnar a este mítico personaje.

Pataky le dijo a Hemsworth que no podría llevar a casa una nueva versión del Mjolnir (martillo que pertenece a Thor), pues según la actriz española, el actor cuenta con una gran colección de martillos y le gusta guardar objetos de las películas en las que participa, en especial de esta.

Así que Elsa le dio un “no” rotundo a tener un nuevo utensilio como este en su casa, pues Chris siempre decora la pared con ellos. “No va a pasar. Tenemos cinco de ellos por cada película que ha hecho. Es en serio, no”, sentenció la actriz.

Respecto a la nueva entrega, poco se sabe de la sinopsis de la película, pero se rumora que estará basada en los cómics de “The Mighty Thor”, creada por Jason Aaron y Russell Dauterman.