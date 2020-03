La empresa productora local The Pimienta Film Company anunció que ayer arribaron a la isla los reconocidos actores Megan Fox y Emile Hirsch para filmar la película “Midnight in the Switchgrass”, que se rodará a partir de la próxima semana.

A Fox y Hirsch, protagonistas del filme, se le unirá en los próximos días el actor Bruce Willis, quien llegará a Puerto Rico en la filmación. “Midnight in the Switchgrass” marca el debut de Randall Emmett como director.

La película cuenta con un presupuesto que supera los $15 millones y será estelarizada por Fox, Willis y Hirsch, quien formó parte del reparto "Once Upon a Time" in Hollywood.

Emmett es un veterano productor, asociado a Emmett Furla Oasis Films (EFO Films), que ha producido junto a George Furla más de 100 películas, incluyendo la película nominada al Oscar “The Irishman”.

En esta ocasión Emmett se aventura por primera vez en el rol de director con un thriller que narra la historia de unos agentes federales que se lanzan a investigar varios casos sin resolver de asesinatos de mujeres.

Para Emmett, trabajar como director era parte de un destino que se había ido trazando a través de su carrera y sus estudios y aseguró estar sumamente emocionado ante este nuevo desafío en su carrera.

“Estoy realmente emocionado de trabajar en Puerto Rico nuevamente. Para mí es un sueño hecho realidad, después de producir más de 100 películas, vivir mi primera experiencia como director aquí en esta hermosa isla”, dijo.

“Desde la primera vez que trabajé con el equipo de The Pimienta Film Company, me sorprendió gratamente conocer a un talento local tan altamente calificado. Así que cuando leí por primera vez el guion de esta película, supe que Puerto Rico era el lugar indicado para filmarla. En ese momento llamé a mi amigo Luillo y le dije que dirigiría mi primera película y que lo haría solo en Puerto Rico. Estoy agradecido de poder trabajar nuevamente con Luillo Ruiz, que para mí ha sido un gran socio con quien asumir tantas aventuras y me siento muy afortunado por la oportunidad de trabajar con alguien con su compromiso y capacidades profesionales”, añadió.

Por su parte, el productor puertorriqueño y principal ejecutivo de The Pimienta Film Company, Luillo Ruiz, explicó que siguen trabajando para mantener la industria del cine activa en Puerto Rico.

El productor confirmó que este filme generará un estimado de más de 600 empleos directos y cerca de 2,370 empleos indirectos para talentos y proveedores de servicios locales. “En esto es que estamos enfocados, en la creación de empleos y en mantener la credibilidad de la industria con los inversionistas”, destacó el empresario.