Caribbean Cinemas anunció hoy que comenzará este jueves, 18 de junio la apertura paulatina de cinco de sus cines.

Los primeros en abrir serán los ubicados en Plaza Guaynabo, Montehiedra, Plaza Carolina, Plaza del Caribe, en Ponce, y Western Plaza, en Mayagüez, con tandas diarias desde las 2:00 p.m. hasta las 7:30 p.m.

Para la semana del 25 de junio, se contempla expandir la apertura a cines del área norte, este, así como de varios adicionales en el área metro, incluyendo Fine Arts Popular.

En las primeras semanas de apertura la cadena presentará, con precio de descuento, las películas que se habían quedado en cartelera al momento del cierre y algunos reestrenos mientras llegan los primeros estrenos en julio. Entre los títulos que van a reestrenar se encuentran: "The Hunt", "I Still Believe", "Yerba Buena", "Sonic the Hedgehog", "Trolls World Tour", "Despicable Me 2", "Furious 7", "Jurasic World", "Bloodshot", "The Invisible Man", "Mission Impossible: Fallout". A partir de julio, se esperan los estrenos: "Unhinged", "Mulan", "Tenet", "Greenland", "The Broken Hearts Gallery" y la película dominicana "No es lo que parece", entre otros.

Durante las pasadas semanas, un equipo de la empresa preparó las salas de cine, sistemas y protocolos para cumplir con los requisitos establecidos y medidas que brinden confianza al público que les visite. De igual forma, se adiestró a los empleados para proveerles las herramientas necesarias para su protección y que puedan manejar efectivamente la interacción con los clientes.

“Estamos muy contentos con la oportunidad de poder reabrir los cines, sin embargo, nuestra prioridad siempre será la salud y bienestar de nuestros empleados y clientes al proveerles un espacio que les brinde confianza mientras realizan sus tareas o disfrutan una película”, mencionó Mayra Ramírez, directora de Mercadeo de Caribbean Cinemas en declaraciones escritas.

(Gerald López Cepero)

Bajo el nuevo escenario, todas las butacas estarán numeradas y las salas operarán a una capacidad de un 25% a un 35% para mantener el protocolo de distancia física.

Habrá asientos disponibles desde una hasta cuatro personas juntas. Hasta la semana pasada eran grupos de tres personas, según informó la empresa. Habrá butacas bloqueadas en las filas de asientos.

También se bloqueará una fila completa entre cada fila de asientos, se le requerirá a los clientes que se mantengan en sus butacas y salgan en orden de fila al momento de desalojar la sala.

Además de poder comprar taquilla y comidas en el cine, el cliente tendrá la opción de hacer su compra de manera virtual, recibirá un código en su teléfono que le permitirá acceder las salas a través de la lectura de un scanner y podrá recoger sus artículos de concesión en una fila pick up only.

1 / 10 Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email Caribbean Cinemas comenzará a operar a partir del jueves, 18 de junio, en cinco a seis cines de los 32 que posee en la isla. (Gerald López Cepero)

Tendrás que usar mascarilla todo el tiempo y se te tomará la temperatura. (Gerald López Cepero)

La empresa todavía no ha anunciado cuáles son los cines que reabrirán sus puertas la próxima semana. (Gerald López Cepero)

Habrá estaciones de desinfectante de manos. (Gerald López Cepero)

En el suelo colocaron rótulos que indican dónde las personas deben pararse para mantener la distancia de seis pies. (Gerald López Cepero)

La venta de comestibles se podrá realizar digitalmente junto a la taquilla. (Gerald López Cepero)

Las salas estarán reducidas en un 25%. (Gerald López Cepero)

La compra de taquillas será por número de butacas con un límite de hasta tres por grupo. (Gerald López Cepero)

Los cines ajustarán los horarios de las tandas para empezar a las 2:00 p.m. y culminar con la de la 7:00 p.m. (Gerald López Cepero)

Los trabajadores tomarán un adiestramiento para las nuevas medidas de seguridad, que incluyen limpieza profunda en las salas, butacas, antebrazos, portavasos y baños. (Gerald López Cepero) Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email

Una vez en el cine, la toma de temperatura y el uso de mascarillas será compulsorio para los empleados y clientes.

Habrá estaciones de hand sanitizer y rotulación en las diferentes áreas del lobby, baños y salas orientando sobre las medidas de distanciamiento físico requerido.