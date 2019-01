Los actores y productores de cine se sienten muy honrados cuando aparecen en alguna nominación para algún premio, pero a la que todos le huyen es a la lista de los Golden Raspberry, mejor conocidos como los Premios Razzie, que presenta a lo peor de la industria cinematográfica.

Los premios Razzie son considerados los antioscar, y precisamente las nominaciones y la "premiación" se da un día antes de que lo haga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

"Con un mercado en caída, un posible juicio político presidencial, incendios forestales intensos, inundaciones devastadoras, tiroteos masivos y una letanía de pestes que alcanzaron proporciones bíblicas, el 2018 fue un año repleto de desastres", aseguró en un comunicado John Wilson, fundador de los premios Razzie.

Y en esta ocasión, los Razzie 2019 tiene algunas sorpresas, como es el ingreso a la lista del propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fue nominado como el peor actor por su aparición en los documentales "Death of a Nation" y "Fahrenheit 11/9".

Pero no está solo, la candidatura la comparte con experimentados actores, que en esta ocasión no tuvieron sus mejores presentaciones como Johnny Depp (Sherlock Gnomes), Will Ferrell (Holmes & Watson), John Travolta (Gotti), y Bruce Willis (Death Wish).

"Gotti", estelarizada por John Travolta encabeza la lista de la categoría de la peor película, que compite con "The Happytime Murders", "Holmes & Watson", "Robin Hood" y "Winchester".

Pero si hablamos de la categoría a la peor actriz, aparecen nombres de destacadas actrices como Jennifer Garner (Peppermint), Amber Heard (London Fields), Melissa McCarthy (The Happytime Murders"), Helen Mirren (Winchester) y Amanda Seyfried (The Clapper).

Jamie Foxx encabeza las nominaciones al peor actor de reparto por su participación en "Robin Hood", en la lista le siguen: Ludacris por prestar su voz en "Show Dogs"; Joel McHale aparece en la nada halagadora lista por su actuación en "The Happytime Murders"; John C. Reilly quien participó en "Holmes & Watson", y Justice Smith por su papel en "Jurassic World: Fallen Kingdom".

En la categoría del Ludacris de cine están Etan Cohen (Holmes & Watson), Kevin Connolly (Gotti), James Foley (Fifty Shades Freed), Brian Henson (The Happytime Murders), The Spierig Brothers- Michael y Peter- (Winchester).

En la categoría de peor pareja en la pantalla se encuentran: cualquier pareja de actores o puppets (especialmente los de las escenas de sexo) en "The Happytime Murders"; Johnny Depp por prestar su voz en la cinta animada "Sherlock Gnomes", Will Ferrell y John C. Reilly por "Holmes & Watson"; Kelly Preston & John Travolta por "Gotti"; Donald J. Trump y su mezquindad en "Death of a Nation" y "Fahrenheit 11/9", destaca el sitio E Online.

Los Golden Raspberry fueron creados en 1980 por el escritor John Wilson para tratar de ser un contrapeso en las críticas de cine y presentarlo de manera cómica. La votación la realizan los agremiados.

La ceremonia de la edición núnero 39 de los Premios Razzie se realizará el 23 de febrero, un día antes de la entrega de los Oscar.

El premio es una frambruesa dorada colocada encima de un carrete de cine.

El anuncio de los Premios Razzie se hizo a través del canal de YouTube.

La lista la complementan:

Peor Actrizde Reparto

Kellyanne Conway / "Fahrenheit 11/9"

Marcia Gay Harden / "Fifty Shades Freed

Kelly Preston / "Gotti

Jaz Sinclair / "Slender Man"

Melania Trump / "Fahrenheit 11/9

Peor Guion

"Death of a Nation"

"Fifty Shades Freed"

"Gotti"

"Happytime Murders"

"Winchester"

Peor remake o secuela

"Death of a Nation" ("Hillary’s America...")

"Death Wish"

"Holmes & Watson"

"The Meg" ("Jaws")

"Robin Hood"