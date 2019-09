“¡Estamos seguros de que Puerto Rico es el destino para hacer cine y televisión, y queremos resaltar esto con esta película!” Con estas expresiones el director y guionista norteamericano Paul Kampf dio inicio al estreno del largometraje “Imprisoned”, filmado completamente en Puerto Rico entre mayo y junio de 2017.

Diversos actores y actrices locales y del exterior, así como miembros del equipo de la producción e invitados especiales, comenzaron a desfilar por la alfombra roja al filo de las 7:00 p.m. en el Caribbean Cinemas de Plaza Guaynabo, donde se llevó a cabo la esperada “premiere”.

La película contó con las actuaciones de Laurence Fishburne, Edward James Olmos, Juan Pablo Raba, Juana Acosta, John Heard y los puertorriqueños Esaí Morales y Ana Isabelle, entre otros.

“Imprisoned” fue producida por Tom Sperry, el puertorriqueño Luillo Ruiz y Holly Levow, quien también asistió a la gran noche de estreno.

En la película, que narra la historia de un exconvicto que lucha por dejar atrás su pasado al ser acusado de un crimen que no cometió y la travesía de él y su esposa por lograr su libertad, se pueden apreciar diversos escenarios de Puerto Rico, incluyendo sus calles y barrios, así como los emblemáticos Castillo San Felipe del Morro y Castillo San Cristóbal, al igual que zonas de Vega Alta, particularmente una transformada estructura de lo que fue la Cárcel de Mujeres.

La actriz Ana Isabelle, quien hizo su paso por la alfombra roja ataviada de un vestido largo plateado, llegó esta madrugada a la isla para ser parte de este estreno que tanto le emociona.

“Fue increíble, una experiencia bien bonita. Es un elenco de veteranos en Hollywood y en el mercado latino también. Tengo un personaje corto, pero súper significativo en la historia, que tiene un mensaje bien poderoso a cerca de la importancia de las segundas oportunidades y de cómo el amor nos puede cambiar. Estoy muy emocionada de ser parte de una película americana que se filmó en mi tierra”, resaltó la también cantante y bailarina, quien actualmente se encuentra filmando el “remake” de West Side Story en Nueva York, dirigida por Steven Spielberg.

Con mucha ilusión a ella se le unió uno de los personajes principales de “Imprisoned”, encarnado por la elegante actriz colombiana Juana Acosta, quien confiesa que los estrenos siempre le dan “un poquito de nervios” y que se va de Puerto Rico “llenita de amor”. Esta se dio a conocer con el personaje de Sara Ortega en la popular serie española Velvet y que fue transmitida por Netflix.

“Hoy estoy muy contenta porque además me sigo encontrando aquí con mis compañeros de la película, con el director y una cantidad de gente que quiero un montón. Cuando vine a rodar la película los disfruté muchísimo. Mañana me voy a Nueva York y me voy con el corazón a reventar porque es que he recibido tanto cariño, tanto amor. Aquí la gente es tan fan de Velvet y tanta gente ha visto mi trabajo en Velvet y en películas, que en las entrevistas me he dado cuenta de que hay mucho cariño, me han tratado bien, me han cuidado y me voy llenita de amor”, manifestó sonriente.

Mientras se fotografiaban con los presentes -entre ellos blogueros que fueron invitados-, al paso por la alfombra roja también se le unió otra actriz que también dice haber quedado prendada de Puerto Rico y que ha estado al tanto de la situación política vivida recientemente. La chilena Fernanda Urrejola, interpreta el papel de la hermana de la protagonista en “Imprisoned” y antes de comenzar el rodaje en la isla hace dos años, contó que decidió venir unas semanas antes para impregnarse un poco de sus lugares, su gente, caminar por el Viejo San Juan y hasta para aprender a bailar salsa.

“Amo esta isla. Se me llenó el corazón de alegría y orgullo de ver la gente unida luchando por lo que les pertenece y por defender sus derechos. Fue realmente hermoso, muy inspirador. Se manifestaron de manera preciosa, como deberían ser los movimientos sociales, un ejemplo para todo el mundo”, expresó a la vez que no contenía la emoción por el estreno de la película. “Llevamos un rato ya esperando y Paul ha dado la vida. Mi personaje viene a destacar y subrayar la hermosa relación que tienen los protagonistas. Es como un atejido de esa hermosa relación y se lo cuenta al mundo”.

Como parte del reparto de la película, que estrena en las salas de cine para el público general el próximo jueves, 12 de septiembre, también dijeron presente Francis Rosas y Elia Enid Cadilla, quien además dirige el Programa de Teatro Correccional, que incluye muchos de los jóvenes que formaron parte del elenco, algunos reintegrados a la libre comunidad y otros convictos, que pertenecen al Instituto Educativo Correccional de Bayamón.

“Fue una experiencia muy linda porque ellos querían hacer una cárcel que no tiene que ver con las cárceles de Puerto Rico, déjame aclarar eso. Esa cárcel que se presenta es bien terrible y ellos querían actores que supieran lo que es estar dentro de una cárcel. Esto se logró con el programa de teatro en el que llevo dirigiendo ya por 18 años, con un grupo grande que está en la libre comunidad, que están estudiando y trabajando para la cual la rehabilitación los preparó también”, indicó Cadilla al resaltar la labor de la casa productora Equitas Entertainment por tener “una conciencia social bien grande” y trabajar lo que es la reforma penal en Estados Unidos.

Se presentó un adelanto de “Satos”

Para cerrar el desfile de estrellas, la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez llegó no solo para formar parte del evento, sino también para presenciar, previo “Imprisoned”, lo que fue un adelanto de menos de un minuto lo que ha sido su primer proyecto como directora, productora, guionista y actriz, el cortometraje “Satos”. Al presentarse, los aplausos y gritos de los presentes colmaron la sala de cine.

Aún no sabe cuándo estrenará, pues el cortometraje se encuentra en proceso de edición.

“La versión en español está casi lista, estamos trabajando la versión en inglés que vamos a empezar ahora. Quiero llevarla a un festival importante, que la exclusiva sea el festival y después la abro. A final de año o principios del otro, depende del festival que entremos”, manifestó Sánchez.

En cuanto a la serie Grand Hotel, transmitida por ABC y que culminó la transmisión de su primera temporada, señaló que desconoce si se grabará una segunda temporada. “Creo que empezaron unas peticiones de los fans, que han sido maravillosos y están tratando. Estoy loca porque me digan. A mí me encanta el personaje, pero depende de la logística porque uno de los factores de Grand Hotel es que se grabó primero en Los Ángeles y depende de los asuntos de logística, por el lugar en donde vivo y los niños que aún son pequeños”, culminó.