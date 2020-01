El tráiler para la segunda entrega de la película de suspenso "A Quiet Place" estrenó hoy, miércoles. La película saldrá en cines a nivel mundial el 20 de marzo de este año.

Emily Blunt regresa al rol protagónico de "Evelyn Abbott" junto a Millicent Simmonds y Noah Jupe como sus hijos, "Regan" y "Marcus".

Según la descripción de los nuevos avances, este segundo filme sigue a la familia Abbot luego de los fatales eventos que vivieron en su casa. "Ahora deben enfrentar los terrores del mundo afuera al continuar su lucha para sobrevivir en silencio".

Al elenco se une el actor irlandés Cillian Murphy, conocido por sus personajes en "They Way We Live Now", "Breakfast on Pluto", "The Dark Knight" y "Peaky Blinders".