TORONTO.- Meryl Streep y Joaquin Phoenix fueron los grandes protagonistas en la noche de este lunes de la primera gala benéfica en la historia del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF 2019). Quedarán en la historia como los primeros actores en ser reconocidos como tales en esta influyente y gigantesca muestra. "Tengo que agradecer a Canadá por muchísimas cosas.

La primera es Joni Mitchell, la segunda es Martin Short", dijo la estrella al recibir el reconocimiento luego de ser presentada por Antonio Banderas y Gary Oldman, sus compañeros de elenco en la película de Netflix The Laundromat, que integra la programación de la muestra de este año.

"Tengo 70 años y miren los hombres que me acompañan", agregó una jovial y feliz Streep desde el escenario de una velada que se desarrolló en el hotel Fairmont Royal York, uno de los más tradicionales de esta ciudad canadiense, ubicada enfrente de la principal terminal ferroviaria, Union Station. Streep reconoció en su discurso el lugar destacado que este año TIFF le brindó a las directoras mujeres y a la presencia de personajes femeninos muy fuertes en algunas de las películas de mayor atractivo.

Al hablar del modo en que elige sus proyectos, Streep dijo que siempre se enfrenta a una encrucijada. "¿Sirve de ayuda o podría llegar a provocar algún daño? ¿Esto que hacemos en cada película, en cada obra es algo que el mundo necesita en este momento por alguna razón? Y en el caso de que eso no ocurra, si llegara a ser algo puramente entretenido y hasta tonto, ¿acaso provoca algún daño? ¿Nos hace más complacientes?", se preguntó.

La respuesta no tardó en llegar: "Cada artista hace una elección con el material con el que trabaja. Por acción u omisión siempre hará algún aporte. Creo que deberíamos hacer aquellas cosas que tienen algún sentido, inclusive las que solamente están pensadas para que nos podamos divertir un poco".

Phoenix y un especial recuerdo

Phoenix, otro de los grandes protagonistas de TIFF 2019 como protagonista de The Joker, la película que tuvo su premiere norteamericana este mismo lunes, poco antes de la velada de gala que reunió a medio centenar de asistentes. El actor recordó especialmente a su fallecido hermano River Phoenix, sin el cual -dijo- su carrera en el cine directamente hubiese sido imposible.

"Tenía unos 15, 16 años cuando River llegó a casa con una copia en VHS de El toro salvaje. Se sentó al lado mío y la vimos juntos. Al día siguiente me despertó y me hizo verla de nuevo. Ahí me dijo que tenía que empezar a actuar de nuevo. No me lo preguntó. Me dijo que eso es lo que tenía que hacer. Ahora me siento en deuda con él porque la actuación me dio esta vida increíble que tengo", señaló emocionado el actor.

Antes de sumarse a la alfombra roja de la primera proyección de Joker en el auditorio Roy Thomson Hall, con sus 2,630 localidades ocupadas, y de dirigirse luego a la gala de TIFF, Phoenix se detuvo por un rato en una estación de subte céntrica para apoyar el reclamo de un grupo de defensores del veganismo.

La primera gala de este tipo en los 44 años de historia de TIFF surgió con el propósito de recaudar fondos para el sostenimiento de las actividades que la entidad organizadora lleva adelante durante todo el año aquí en Toronto. Entre ellas, un laboratorio de directores, un taller de guionistas y el impulso a nuevas figuras, las "raising stars" que se anuncian cada año pocos días antes del festival y en cuya lista de 2019 aparece nuestro compatriota Chino Darín, también presente aquí junto a la delegación de La odisea de los giles.

Cada invitado pagó 2,500 dólares para ocupar su lugar en la velada, durante la cual se esperaba recaudar alrededor de 1,250,000 dólares.

También fueron reconocidos el director neozelandés Taika Waititi (primer destinatario del premio al realizador destacado que lleva el nombre del fallecido crítico Roger Ebert), el director de fotografía británico Roger Deakins y la directora francesa Mati Diop, a quien se le otorgó el premio Mary Pickford al talento femenino emergente.