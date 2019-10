Joaquin Phoenix estuvo dispuesto a experimentar un radical cambio físico para protagonizar el halagado filme “Jocker”, que llegará a la cartelera nacional este jueves 3 de octubre.

El actor estadounidense que ha sido tres veces nominado al Oscar, se sometió a una estricta dieta con la que perdió cerca de 52 libras. "Uno realmente desarrolla como una especie de trastorno".

"Quiero decir, es raro. Pero creo que lo interesante para mí es que lo que había esperado y anticipado sobre perder peso eran esos sentimientos de insatisfacción, hambre, una especie de vulnerabilidad y debilidad”, declaró en entrevista con AP.

Aun así, Phoenix estima que este sacrificio físico aportó al movimiento del personaje. "No había anticipado esa sensación de fluidez que sentí. Sentí que podía mover mi cuerpo de maneras que nunca había podido mover. Y creo que eso realmente aportó al movimiento físico que comenzó a emerger como una parte importante", confesó.

En esta misma línea, la estrella de Hollywood comentó que los pasos de baile del "Jocker" que se pueden apreciar en el filme fueron inspirados por el actor Ray Bolger.

"Una canción en especial llamada 'The Old Soft Shoe' que él interpretaba y vi el video y tenía una cierta arrogancia rara en sus movimientos y en realidad lo robé casi completamente de él. Él hace esa cosa de levantar la barbilla.