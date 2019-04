Desde hace cinco años la actriz Eiza González ha ido en ascenso en Hollywood, lo cual puede catapultarse todavía más con el estreno de “Hobbs and Shaw”, spin-off que se desprende de la franquicia de “Fast and Furious”. Ahora la mexicana será "Madam M", una mujer experta en armas y espionaje pero también será buena con los autos.

Su personaje aparentemente es la aliada e interés amoroso de Idris Elba, un terrorista que hará que el espía “Deckard Shaw” (Jason Statham) y “Luke Hobbs” (Dwayne Johnson), a quienes conocimos en las anteriores entregas de “Fast and Furious”, se unan para impedir una catástrofe mundial.

David Leitch dirige esta cinta cuyo estreno se prevé para agosto y quien afirmó que Eiza es una actriz tan capaz que lo mismo puede ser una chica mala y ruda que una damisela en desgracia.

"Ella es una increíble actriz. Al verla en pantalla sabes que lo que le pongas a hacer, lo hará. Le da veracidad, es decir, ella puede ser una superheroína o también una espía. El primer día de filmación sabíamos que era de esas personas que llega al set dispuesta a hacer lo que le pidan no tiene miedo a ensuciarse las manos o a estropearse el maquillaje si la escena lo requiere”, detalló Leitch en entrevista con El Universal.

Aunque David confiesa que él no fue quien escogió a Eiza, sino el equipo de producción, explicó que no pudo estar más conforme con la decisión; por ello no tiene reparo en asegurar que la carrera de González seguirá en crecimiento con sus próximos trabajos.

“Sé que el casting para ese personaje fue largo y grande porque se buscaban características muy específicas para el personaje. Estuvieron haciendo un gran casting y ella siempre estuve en el top de la lista de quienes podían interpretar el papel. Creo que fue un gran acierto Eiza, ella sin duda es un gran estrella”, dijo.

El director, quien se hizo popular por dirigir la segunda parte de “Deadpool” adelantó que aunque el personaje de Eiza González sale un par de segundos en el tráiler, tendrá una importancia preponderante dentro de la cinta que se podrá ver en la cartelera mexicana el 9 de agosto.

“Hobbs and Shaw” es la película alterna que se desprende de la famosa franquicia de "Fast and Furious" y según Leitch se planea que sea el inicio de una nueva franquicia que será mucho más que autos y carreras clandestinas. “Definitivamente tendrá elementos del ADN original, pero está más arraigado a la palabra espía y al mundo del agente Dwayne. Obviamente queremos construir sobre su relación, su conflicto, sus bromas. Esa química que tienen entre ellos es lo que está impulsando la película”, añadió Leitch.

Aunque habrá grandes persecuciones en autos como en las cintas de Vin Diesel y compañía, Leitch adelantó que este spin-off se adentrará más en las vidas de Hobbs y Shaw, algo que no se había mostrado antes.

“Esta película estará un poco más enfocada en la raíz de los personajes, porque es el comienzo. Es una historia de origen, en cierto sentido. No es una historia de inicio tal cual porque esta aventura sucede después de lo que hemos visto, pero estamos empezando una franquicia”, expresó Leitch.

Esto se puede comprobar con el nuevo avance de más de tres minutos en el que se puede ver cómo los personajes de Johnson y Statham se vuelven un poco más espías secretos y planean acabar con los planes terroristas del personaje de Idris Elba, quien al parecer será el villano del filme.