Una casa de subastas, encargada de la venta de la capa original de Superman, dio a conocer que dicha prenda que usó el actor Christopher Reeve en la primera cinta llevada a las pantallas del superhéroe, fue vendida por casi $200,000 en Hollywood.

La prenda usada por Reeve es una de las seis utilizadas en la película de 1978. Se mantenía en resguardo por Julien’s Auctions para su venta y fue comprada $193,750.

También se vendieron diversos objetos como: los trajes de “Star Trek”, el uniforme de Partrick Stewart que usó en su personaje de capitán Jean-Luc Picard con un valor de $28,800.

También fue vendida en $20,000 la vestimenta de Romulano, utilizada por el actor Leonard Niwoy en “Star Trek”. El traje usado en “Ghostbusters 2” por Dan Akroyd, se vendió en $32,000, así informó la casa de subastas dedicada especialmente a objetos de colección de Hollywood.

Pese a que se comunicó que uno de los objetos más importantes en subastar sería la pipa del personaje de Bilbo Baggins, interpretado por el actor Ian Holm de la trilogía de “The Lord of the Rings”, este no se presentó.