Luego de que The Walt Disney Company comprara a 20th Century Fox y se hiciera de los derechos de la franquicia y con ello de varios títulos cinematográficos, ahora decidió que lanzarían un remake de la película familiar de los 90 “Home Alone”, la cual será estrenada en su servicio de streaming.

Ante esto, las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar, incluidas las del actor que protagonizó el filme y dio vida al personaje principal.

El actor Macaulay Culkin, a quien recordamos por el icónico papel de ‘Kevin McCallister’ y el cual lo catapultó a la fama, usó su cuenta de Instagram para compartir una fotografía de cómo sería un remake moderno si volviera a interpretar su papel.

"Así es realmente como se vería un Home Alone actualizado”, tituló la imagen.

La foto ha obtenido más de 156,000 “likes” y miles de respuestas, una de ellas de la actriz Sarah Michelle Gellar, quien aseveró que “a que aún así vería la película”.

Por el momento, el estudio Disney no ha develado más detalles respecto a cómo se realizará el remake, en términos de trama y reparto. Lo que sí dejaron saber fue la fecha de estreno: el 12 de noviembre. Asimismo, señalaron que además de “Home alone”, la famosa factoría confesó que planean lanzar más de estas nuevas versiones.

“También estamos enfocados en aprovechar la gran biblioteca de Fox de grandes títulos para enriquecer aún más la mezcla de contenido en nuestras plataformas directas al consumidor”, declaró el CEO de Disney, Bob Iger a la cadena de televisión estadounidense, NBC News.