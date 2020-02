Kim Da-hye, una surcoreana de 29 años, asegura que mudarse a un apartamento en el semisótano fue su opción menos preferida cuando buscaba un nuevo lugar para vivir.

Pero después de una búsqueda rigurosa y un examen minucioso de sus finanzas, se vio obligada a conformarse con un “banjiha”, la palabra coreana para un piso estrecho en el sótano.

La película ganadora del Oscar “Parasite”, del director surcoreano Bong Joon-ho, ha dirigido la atención mundial hacia los residentes en los “banjiha” como Kim, gracias a su representación de dos familias -una que vive en un apartamento semisótano y la otra en una mansión bien ventilada- y las diferencias en su estatus social.

En 2015, cerca del 1.9% de los surcoreanos vivían en apartamentos en el semisótano, según datos de Statistics Korea. Estos espacios son una opción asequible para los habitantes urbanos de Seúl, una de las ciudades más caras de Asia.

Los apartamentos, que a menudo son pequeños y a veces miserables, generalmente cuestan entre $210 y $ 500 al mes con un depósito considerable.

Kim, quien se mudó a su espacio donde paga $211 al mes después de dejar su trabajo para cuidar a su madre, no es fanática de su alojamiento actual, que se inunda durante la temporada de lluvias.

“Durante un verano, salí de la casa con la ventana abierta”, relató. “Cuando regresé, había agua por todas partes y las paredes estaban mojadas”, dijo.

La joven cuenta que cuando seca su ropa, “las paredes se humedecen y mi ropa huele mal”.

Antes de mudarse, estaba muy preocupada por el baño del departamento, que se encuentra mucho más alto que el piso para evitar inundaciones. “Mi baño tiene escaleras como ese lugar”, dijo Kim, refiriéndose al inodoro del sótano en la película que arroja lodo sucio durante una inundación que destruye la casa.

“Podría resbalar al subir las escaleras”, dijo Kim, entre risas señalando los dos empinados escalones que conducen al baño cuadrado. Bromeó diciendo que no intenta ir al baño cuando está borracha.

Dado que el apartamento está medio subterráneo, es difícil que la luz del sol se filtre a través de la ventana, lo que hace que las paredes se llenen de hongo.

“Es fácil ver el interior desde afuera y viceversa”, dijo Kim, y agregó que a través de su ventana entran el polvo de los carros y motoras de la calle.

La joven confiesa que tiene sentimientos encontrados sobre la película a pesar de compartir su nombre, Da-hye, con la hija de la familia acomodada.

“Al comienzo de la película, cuando apareció una imagen de un borracho que estaba orinando en la calle, no me pareció gracioso”, comentó. “Me dio una sensación agridulce porque (la película) tenía momentos con los que podía relacionarme totalmente. Tenía sentimientos encontrados porque no parecía la historia de otra persona”, añadió.

“Pensé que realmente se parecía a la realidad”, dijo. “(El padre en la película) quería subir más alto pero terminó bajando más de lo que estaba antes. Eso es similar a lo que siento por mi future”, destacó.