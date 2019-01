Tras el éxito de la película de Netflix "Bird Box" protagonizada por la actriz estadounidense Sandra Bullock, surgió en las redes sociales el #BirdBoxChallenge, que consiste en vendarse los ojos y realizar algunas actividades, como lo hacen los personajes de la cinta. Algo que a Netflix ya le preocupó, ya que este desafío está provocando algunos accidentes.

Los usuarios de las redes sociales han compartido sus vídeo del reto viral, y en algunos se observa que las personas sufren algunos golpes tratando de caminar, o moverse por la casa o las calles con los ojos vendados.

Ante esa situación, Netflix hizo un llamado a las personas, a través de Twitter, para que no sigan realizando el reto viral, ya que están poniendo en riesgo su integridad física.

Tras indicar que desconoce cómo surgió el #BirdBoxChallenge, la plataforma de streaming pide a los usuarios no hacerlo para evitar lesiones.

"No sabemos cómo empezó esto... pero por favor no se lastimen con este desafío Bird Box", destacó Netflix en la red social.

"Apreciamos el amor, pero El Niño y La niña (personajes de la película) tienen sólo un deseo de 2019 y es que no terminan en el hospital debido a los memes", destaca el post de Netflix.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.