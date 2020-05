La pandemia de COVID-19 alteró el currículo escolar, la rutina estudiantil y afectó las graduaciones para el fin de semestre escolar. Ante las cancelaciones de las ceremonias de graduación, el actor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda envió un mensaje especial para los graduandos de Puerto Rico.

Para el galardonado actor, las graduaciones siempre han sido motivo de orgullo y celebración. Son múltiples las peticiones que ha recibido de estudiantes que le han expresado su tristeza y frustración al no poder festejar el fin de curso escolar con sus compañeros, maestros y familiares, todos unidos en un mismo espacio. Algunas graduaciones serán virtuales y otras se aplazarán hasta que culmine el confinamiento implementado para prevenir el contagio del coronavirus.

Miranda, quien es un optimista empedernido, aprovechó este mes para motivar a los miles de estudiantes puertorriqueños que completan un logro académico en medio de una extensa e histórica cuarentena.

El artista compartió el mensaje a través de un vídeo enviado a El Nuevo Día para todos los graduandos del 2020.

"Queridos estudiantes de Puerto Rico, clase de 2020.

Ustedes son la clase graduanda de los fuertes. Vivieron el azote de los huracanes Irma y María, las protestas que trajeron un cambio de gobierno y este último semestre comenzó con terremotos y termina con la pandemia de COVID-19.

Sé que sería mucho mejor tener una graduación con amigos y familiares. Un “prom” para bailar salsa, merengue y reguetón, en vez de “yo perreo sola”.

Estamos aprendiendo las últimas lecciones remotamente, andamos lavándonos las manos y usando mascarillas. Estoy seguro que esto no es lo que esperaban de su graduación. Han trabajado fuerte para llegar a la recta final, y las expectativas que tenían de este momento eran altas, pero el mundo está patas arriba.

Esperemos que cuando salgamos de esta tragedia, nada que enfrenten en el futuro será tan difícil como lo que estamos viviendo ahora.

En la vida siempre hay tragos amargos. Los grandes momentos de nuestras vidas muchas veces no ocurren como los imaginamos. Aunque nuestros planes cambien, tenemos que adaptarnos y hacer lo mejor de la nueva realidad.

El año pasado me pasé un mes en Puerto Rico, como lo hacía cuando era un nene, esa vez, fue trayendo (el musical) “Hamilton”. Fue la experiencia de mi vida.

Espero visitar la isla de Puerto Rico pronto, pero al igual que ustedes ando en cuarentena con mi familia. Hasta entonces, solo quiero desearles lo mejor. Quiero que sepan que mi familia y yo los llevamos en el corazón. Estamos orgullosos de este pequeño archipiélago que llamamos Puerto Rico.

¡Puerto Rico es grande y seguirá creciendo por ustedes, por su compromiso y trabajo!