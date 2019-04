El actor Marcel Ruiz se sintió tan compenetrado con el personaje que interpreta en su primer largometraje, “Breakthrough”, que al cabo de un mes filmando no se reconocía en el espejo.

En la cinta, Ruiz interpreta a “John Smith”, un chico que en hechos de la vida real cayó a un lago de agua helada, en Missouri, donde permaneció durante 20 minutos antes de ser rescatado. Tras el accidente, los médicos no le ofrecían a la familia que había adoptado a John prácticamente ninguna esperanza de vida, por lo que su recuperación fue catalogada como un milagro.

“Estaba tan metido en el personaje que me sentía otra persona y que de verdad era John Smith”, contó Ruiz durante una entrevista ayer, a horas de la premier de la cinta de 20th Century Fox en Puerto Rico. El filme llegará a las salas de Caribbean Cinemas el 11 de abril.

La isla será el primer país donde se proyectará la película, basada en el libro “The Impossible: The Miraculous Story of a Mother’s Faith and Her Child’s Resurrection” de Joyce Smith, madre adoptiva de John.

Ruiz, quien tuvo que realizar siete audiciones para lograr su debut en la pantalla grande, pudo ver vídeos de la familia y conocer a John en persona. Esta interacción fue clave para que el actor pudiera lograr una interpretación que exigía salirse de su zona de comodidad en roles más relajados o incluso cómicos, como el que realizó en la serie de Netflix “One Day at a Time”, cancelada recientemente.

“Todos los días era un reto. Fue un trabajo bien fuerte. Especialmente, estábamos filmándola en Canada, Winnipeg. Era bien frío, -9 grados. Tenía que estar de verdad afuera mientras estaba nevando, en una t-shirt, acostado en un lago de verdad, congelado, en hielo. No necesitas ni maquillaje. Mi nariz estaba violeta”, contó.

A estos retos físicos se sumó el tener que realizar la transición a grabar los episodios de “One Day at a Time” donde tanto la dinámica en el set como el personaje que interpretaba eran muy distintos.

“Yo no pensaba que podía hacer eso y cuando lo logré aprendí que en verdad puedo hacer esos papeles también, y me hizo sentir orgulloso”, relató el joven.

La filmación se extendió durante dos meses, tiempo que estuvo fuera de su rutina regular y de hogar, algo que acepta también se le hizo difícil.

Sin embargo, el actor encontró mucha inspiración en la historia de John Smith.

“Es bien lindo porque antes del accidente él estaba confundido de si tenía un propósito o si sus padres de verdad lo querían. Es una historia bien linda porque el accidente le enseñó a cuánta gente le importaba y cuál era su propósito en este mundo”, comentó el actor.

Además de la buena historia, Ruiz disfrutó particularmente de poder lograr “un sueño” de jugar baloncesto- su deporte favorito- en una película.

En lo que respecta a sus planes futuros, al actor le encantaría filmar otra película, incluso de horror, un género que le gusta muchísimo. También le gustaría desarrollar otras pasiones como el baloncesto, el diseño de modas y trabajar en más series de televisión. Tampoco descarta la dirección de películas en un futuro más a largo plazo.

Después de “One Day at a Time”

Para Marcel, la cancelación de la serie en la que actuaba junto a la legendaria Rita Moreno, fue un momento agridulce que todavía no ha internalizado del todo. Por un lado, lamentó la decisión porque piensa que el programa cumplía con mostrar a las familias latinas de una manera muy auténtica. Al mismo tiempo, la reacción del público le demostró que sí existe mucha gente interesada en este tipo de programación.

“Que eso se vaya así de la nada y con un mensaje un poquito de ‘putting us down’ pues molesta siempre”, comentó Ruiz, quien también desarrolló un apego tan grande con todos los miembros del elenco que siente que perdió a una familia.