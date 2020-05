Para el cineasta argentino Marcos Carnevale ("Elsa y Fred") filmar en Puerto Rico la película "El Cuartito" fue tan memorable que casi puede situarla como la mejor vivencia de su carrera.

"La verdad es que la experiencia de 'El cuartito' no sé si es la mejor experiencia que he tenido a nivel de rodaje. Me divertí como nunca. Me di cuenta de que fui feliz 15 días seguidos. Estaba bailando, cantando, con ganas de filmar todo el tiempo", sostuvo el también director de Corazón loco.

Sus comentarios surgieron durante un Facebook Live que llevó a cabo el elenco antes de presentar por primera vez el tráiler de la cinta. Durante el encuentro, los actores, el director y los productores del filme demostraron la buena relación que lograron durante los 20 días que estuvieron trabajando juntos esta propuesta que cuenta la historia de cinco personas que a su arribo a Puerto Rico son detenidos por el personal de inmigración en el aeropuerto de San Juan. Durante su encierro, tienen una experiencia que impactará el resto de sus vidas.

El elenco de "El Cuartito" incluye al español Mario de la Rosa (España, “La Casa de Papel”), la actriz puertorriqueña radicada en Argentina Claribel Medina (Puerto Rico), Ianis Guerrero (México, “Club de Cuervos”) y el comediante dominicano Fausto Matta (“Sanky Panky”). Los productores Cynthia Wiesner y Fernando Sumaza también se unieron al encuentro virtual.

Carnevale solo tuvo elogios para sus compañeros de filmación, quienes fueron capaces de mantener un alto nivel de profesionalismo a pesar de los retos.

"Fue una enorme experiencia. Era una película difícil de filmar porque tenía escenas muy, muy largas. Gran parte de la película ocurre en el cuartito de un aeropuerto donde pasajeros con problemas son encerrados... Me topé con actores que tenían todas las herramientas para llevar adelante sus personajes. Fue una de las experiencias más felices de mi vida”, apuntó Carnevale.

El director dijo que una de las satisfacciones que le ha dado esta oportunidad es aportar a que se conozca más la industria del cine puertorriqueño.

"Puerto Rico se merece poder salir al mundo con un producto que se ve, se escucha y tiene un mensaje, un tema importante que tiene que ver con el mundo latinoamericano y las dificultades que tiene frente a Estados Unidos. Es un mundo latinoamericnao encerrado bajo los ojos de unas personas que a veces no los mira bien", resumió.

Aunque todavía no se sabe cómo la pandemia de COVID-19 afecte los planes de estreno del filme, Eduardo Cabra (exintegrante de Calle 13) continúa trabajando con la música del mismo. El músico adelantó que se utilizarán las diferentes nacionalidades de los personajes para crear un diálogo musical que armonice con la trama.