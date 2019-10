Matt Damon, quien inició su carrera con el filme “Good Will Hunting” en 1997, admitió que haber rechazado la propuesta del cineasta James Cameron, y que no haber protagonizado el filme “Avatar”, es uno de los “arrepentimientos más grandes de su vida”.

El actor estadounidense, reveló que al haberse negado a realizar el mencionado papel, perdió también un cuarto de billón de dólares, tal como lo relató en una entrevista que concedió junto a Christian Bale, a la revista británica 'GQ', en su edición de noviembre.

Al analizar lo que sucedió antes de la película de 2009, Matt explicó: “James Cameron me ofreció Avatar. Y cuando me lo ofreció, dijo: ‘Ahora, escucha, no necesito a nadie, no necesito un nombre, a un actor de renombre. Si no aceptas encontraré a un actor desconocido y se lo daré a él porque la película no te necesita". Y el director remató al decir: “Pero si participas, te daré el 10 por ciento de lo recaudado".

Sin embargo, ni con ese jugoso contrato que prometía una astronómica cantidad de dólares, Matt aceptó. Fue cuando finalmente Sam Worthington asumió el papel principal, y dio vida a Jake Sully, un marine parapléjico que se embarca en una misión a la luna Pandora, donde utiliza un avatar Na'vi para explorar la biosfera y se enamora inadvertidamente de Neytiri.

La película fue tremendamente exitosa. Llegó a obtener más de $2,789 millones a nivel mundial, esto significa que Damon pudo haberse embolsado cerca de $280 millones de dólares.

"Le conté esta historia a John Krasinski cuando estábamos escribiendo Promised Land", reveló Damon. "Estabamos escribiendo en la cocina y en un descanso le cuento la historia y él dice: '¿Qué?' Y se pone de pie y comienza a pasearse por la cocina y dice: 'Bueno, bueno. Si hubieras hecho esa película, nada en tu vida sería diferente, en absoluto. Excepto que, en este momento, tendríamos esta conversación en el espacio'", relató el intérprete, lamentando que "había perdido más dinero que cualquier otro actor".

No obstante, Matt confesó que aunque él hubiera deseado protagonizar la cinta de Cameron, no lo hubiera podido realizar ya que habría afectado al rodaje de la saga "Bourne".

Asimismo, confesó que no es tanto el dinero por lo que se arrepiente de no haber aceptado la cinta de James, más bien se lamenta el haberse pérdido la oportunidad de trabajar con un cineasta que trabaja poco pero cuyas producciones son muy rentables y exitosas.

“Él trabaja con poca frecuencia, pero sus películas, las conocen todos. Así que se siente como si hubiera ganado más de lo que tengo", admitió Matt.

“Me di cuenta de tener que decir que no, probablemente estaba dejando pasar la oportunidad de trabajar con él. Eso apesta y eso sigue siendo brutal. Pero todos mis hijos están comiendo. Lo estoy haciendo bien”, detalló el ganador de Oscar.

La primera película de “Avatar” tardó casi diez años en hacerse, y rompió todos los récords de taquilla en 2009, después de ganar $2,787,965,087 y derrocar la película “Titanic” de 1996 para convertirse en la película más taquillera de todos los tiempos.

Se anunciaron cuatro secuelas en 2017, pero la espera puede haber terminado para los fanáticos, ya que en enero se reveló que dos de ellas ya se encuentran en el proceso de postproducción para estrenarse en 2021 y 2023, y las dos últimas previstas para 2025 y 2027, informó “The Independent”.