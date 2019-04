Mientras la taquilla del mundo se rinde a los pies de Avengers: Endgame, uno de los héroes principales de esa historia ya tiene en el horizonte un nuevo estreno cinematográfico.

Chris Hemsworth , que gracias a su trabajo en Marvel como Thor se convirtió en uno actor de gran popularidad, es ahora el protagonista del relanzamiento de "Men in Black".

En el primer avance del largometraje, el actor encarna a H, un experimentado agente que debe hacer equipo con O, una nueva mujer en las filas de la agencia. Ambos trabajarán juntos para descubrir la existencia de un doble agente infiltrado en "Men in Black" que podría facilitar una invasión extraterrestre a gran escala.

Mira el trailer:

El estreno de Hombres de negro: Internacional, es un intento por revitalizar la franquicia.

En el pasado, hubo tres películas ancladas en ese universo, protagonizadas por Will Smith y Tommy Lee Jones. La primera de ellas fue un éxito en el año 1997, y presentó una trama similar al nuevo film, en el que un policía se convertía en agente de esa institución y se ponía al servicio K, un veterano oficial de esa fuerza.