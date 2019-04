Una de sala de cine de Caribbean Cinemas en Plaza del Caribe, en Ponce, fue el escenario perfecto para una propuesta de matrimonio que triplicó la emoción de los que llevaban tiempo esperando el estreno de la nueva película de Marvel, “Avengers Endgame”.

Las imágenes, que se hicieron virales en las redes sociales muestran que, justo antes de comenzar la película, el novio se paró junto a su novia, mientras en la pantalla salía el mensaje: “Gelimar Torres, antes de que Endgame comience, ¿te casarías conmigo?”.

Acto seguido, el joven se puso de rodillas y su amada le dio el “sí” en medio de aplausos y gritos de los presentes.

El vídeo fue publicado en la página de Facebook de Caribbean Cinemas, quienes celebraron que la pareja hubiese escogido la sala de cine para oficializar su compromiso.

Al momento de la publicación de esta historia, sobre 5,500 personas han compartido las imágenes en las redes sociales desde que fue publicado por uno de los presentes.