Los Ángeles - Patricia Bosworth, la actriz que alguna vez protagonizó junto a Audrey Hepburn y luego escribió biografías sobre varias estrellas, entre ellas Marlon Brando y Montgomery Clift, murió a causa del coronavirus. Ella tenía 86 años.

La hijastra de Bosworth, Fia Hatsav, le dijo al New York Times que la neumonía causada por el virus era la causa de la muerte. Bosworth murió el jueves en Nueva York.

Bosworth interpretó a una monja frente a Hepburn en el clásico de 1959 "La historia de la monja".

Además de escribir biografías para Brando y Clift, también escribió biografías sobre la actriz Jane Fonda y la famosa fotógrafa Diane Arbus, quien fotografió a Bosworth en un anuncio de autobús Greyhound.

Su biografía sobre Arbus sirvió de base para la película de 2006 "Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus", protagonizada por Nicole Kidman.

Bajo la tutela de Lee Strasberg, Bosworth estudió actuación en el Actors Studio junto a Marilyn Monroe, Paul Newman, Steve McQueen y Fonda. Bosworth trabajó en Broadway y protagonizó programas de televisión como "Naked City" y "The Patty Duke".

Bosworth desvió su atención de la actuación para centrarse en una carrera en periodismo como exitosa editora y escritora.

Ella escribió para The New York Times y la revista New York, y fue editora de varias publicaciones, incluidas Screen Stars, McCall's y contribuyó a Vanity Fair.