Yalitza Aparicio, la actriz mexicana de origen indígena que se está robando las miradas a nivel mundial por su participación en la exitosa película "Roma", provocó sensación en las redes sociales luego de que se publicaran unas fotos inéditas de ella cuando era una niña.

Y es que después de ser nominada como Mejor Actriz al Premio Óscar, la plataforma Netflix, productora de "Roma", compartió una serie de imágenes de Yalitza en diferentes momentos de su infancia.

"Bien, aquí descubriendo algunas fotos de la infancia @YalitzaAparicio. Sin palabras", destaca el tuit de Netflix.

Las imágenes se remontan a la época escolar de la mexicana, aunque no precisan la fecha.

En la primera foto se ve Yalitza con un traje típico de Oaxaca, su estado natal. Luce una falda floreada y una blusa blanca con bordados multicolores. La pequeña está peinada con dos trenzas.

Una de las imágenes más tiernas que ha sido compartidas de la mexicana es donde está vestida como ratoncita durante un festivalen la escuela.

Otro de los momentos importantes en la infancia de la oaxaqueña es cuando hizo su Primera Comunión, en esa imagen luce un vestido blanco, típico para la ocasión.

Al parecer Yalitza fue una buena estudiante, al menos así se demuestra en la cuarta imagen, donde aparece con un uniforme de gala que usan los alumnos destacados y que son elegidos para rendir honores a la bandera.

Las imágenes llevan más de 5,000 me gusta.

Okay, so I uncovered some childhood photos of @YalitzaAparicio and there are NO WORDS. How is she so pure?! pic.twitter.com/VyCIFrT0qm