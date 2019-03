Los Ángeles - La plataforma digital Netflix y el cineasta Steven Spielberg se han enfrentado en los últimos días por la llegada a los Oscar, y el éxito en estos galardones, de películas de los servicios de "streaming" (emisión en línea).

Netflix publicó en la noche del domingo en su perfil oficial de Twitter una respuesta al legendario director, quien se ha mostrado en contra de unir en los Oscar a las películas destinadas a su exhibición en salas con las que se estrenan prácticamente de forma simultánea en cines y en el ámbito doméstico.

Let's make room for voices yet to be heard, for stories yet to be told. pic.twitter.com/A16DrZwWXI — Netflix US (@netflix) February 28, 2019

"Nos encanta el cine. Aquí hay otras cosas que también nos encantan: acceso a la gente que no siempre puede permitirse ir a los cines o que viven en localidades sin cines, permitir a todos y en todos los lugares disfrutar de estrenos a la vez, dar a los directores más caminos para compartir el arte", señaló Netflix.

"Estas cosas no son mutuamente exclusivas", agregó.

El servicio digital respondió de esta manera a una información del portal Indiewire publicada el pasado jueves en la que se aseguraba que Spielberg trataría de impulsar cambios en la Academia de Hollywood en relación a las cintas de "streaming" y su participación en los Oscar.

"Steven siente profundamente la diferencia entre la situación del 'streaming' y la de los cines", dijo un portavoz de Amblin Entertainment, compañía fundada por el responsable de filmes como "Schindler's List" (1993) o "Saving Private Ryan" (1998).

Este portavoz aseguró que el realizador estaría "contento" de ver a "otros" compañeros uniéndose a su campaña para cambiar las reglas de los Oscar desde dentro de la Academia.

Spielberg forma parte de la Junta de Gobernadores de la Academia, el órgano que rige la visión y el funcionamiento de esta institución.

Susanne Bier, Kimberly Peirce y Spielberg son los tres representantes de la rama de cineastas en esa junta de la Academia, en la que también se sientan, entre otros, actores, directores de fotografía, encargados de cásting o productores.

Spielberg, que ha reflejado su oposición a servicios como Netflix en diferentes ocasiones, respaldó a "Green Book" en los pasados Oscar, donde esta cinta se hizo con tres premios: mejor película, mejor guion original y mejoractor de reparto (Mahershala Ali).

"Green Book" se impuso en la categoría reina de los Oscar a "Roma", película del mexicano Alfonso Cuarón en Netflix y que también era una de las grandes favoritas en estos reconocimientos donde, al final, se acabó llevando las estatuillas a mejor director, mejor fotografía (ambas para Cuarón) y mejor cinta en lengua no inglesa.