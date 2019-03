El actor Nicolas Cage le solicitó el divorcio a su cuarta esposa, Erika Koike, luego de estar casado solo cuatro días con ella.

La pareja se presentó el pasado sábado en las oficinas de Licencias Matrimoniales del Condado de Clark en las Vegas, para solicitar una licencia de matrimonio. En Estados Unidos este documento es requerido para luego poder casarse ante un altar.

Sin embargo, al llegar al lugar, Cage tuvo un extraño comportamiento, comenzando a gritar: "Ella se quiere quedar con mi dinero", ante la atónita mirada de los presentes quienes grabaron la escena con sus celulares, según consignó la revista People.

Según testigos que hablaron con el medio Daily Mail, el actor de 55 años "estaba en evidente estado de ebriedad". Al momento de firmar la licencia, Cage volvió a gritar "no lo voy hacer", mientras Erika Koike le respondía "yo no te he pedido que lo hagas", invitándolo a pasar a un despacho dispuesto por los funcionarios del lugar.

Cage y Koike salieron de las oficinas con los papeles firmados según pudo confirmar el medio TMZ. Sin embargo, el miércoles el actor se dirigió a un juzgado para solicitar la anulación del matrimonio.

De Koike no se conoce mucho. Solo que es maquilladora profesional de cine y ha trabajado en varios proyectos independientes. Su relación con Nicolas Cage comenzó hace menos de un año y fueron visto juntos en varias oportunidades en Puerto Rico, donde el actor rodaba escenas de "Primal", su próxima cinta.