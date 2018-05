Un nuevo escándalo está sacudiendo el mundo del cine, ahora un grupo de mujeres acusó al actor estadounidense Morgan Freeman de acoso sexual y de conducta inapropiada.

Una de ellas es una asistente de producción que trabajó con él en "Going in Style", quien asegura que vivió una pesadilla con el actor, quien no dejaba de acosarla y tocarla durante los meses que duró la grabación de la cinta , en el 2015, de acuerdo a la cadena CNN.

En "Going in Style", también trabajaron Michael Caine y Alan Arkin.

La joven, de la que no se revela el nombre, indicó que Freeman no dejaba de perseguirla y hacerle comentarios sobre su cuerpo, y no sólo eso también le hacía tocamientos.

Recuerda la mujer que en una ocasión, el actor le quiso levantar la falda, lo hacía con frecuencia, pero un día, le preguntó si traía ropa interior y esto fue escuchado por Arkin, quien le pidió a Freeman que la dejara en paz.

Otra mujer que se unió a la denuncia contra Freeman trabajó en la producción de "Now You See Me" rodada en el 2012 y coincide sobre el comportamiento el actor, que la estuvo acosando sexualmente durante el tiempo que duró la grabación.

Incluso tres periodistas del mundo del entretenimiento aseguran haber sido objeto de comentarios inapropiados por parte del intérprete durante los llamados "junkets", días de atención a los medios antes del estreno de una cinta.

En total, ocho mujeres denunciaron el trato de Freeman como acoso sexual o, al menos, comportamiento indebido, ya sea a la hora de promover sus películas, en el plató e incluso en su productora, Revelations Entertainment.

Al menos cuatro personas que han trabajado en tareas de producción de cintas de Freeman a lo largo de la última década indicaron que ese comportamiento ocurría "repetidamente" de manera que hacía sentir incómodas a muchas mujeres.

Los ocho testimonios aseguran que nunca hicieron públicas sus quejas por miedo a perder sus puestos de trabajo.

El portavoz de Freeman no respondió a varias peticiones de CNN para pronunciarse al respecto.