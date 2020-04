El productor Luis “Luillo” Ruiz, propietario de la casa productora The Pimienta Film Company confía en poder retomar con inmediatez el rodaje de tres producciones fílmicas -que tuvo que suspender- tras darse a conocer la Orden Ejecutiva que el pasado 15 de marzo decretó un toque de queda para toda la isla. Esto con el fin de evitar la propagación del COVID-19, conocido como coronavirus.

“Al otro día que den la orden (de retomar las actividades) estamos listos para salir. A diferencias de otras emergencias la máquina está, los recursos están disponibles. Lo primero es mantener la seguridad de todos los que trabajan en la producción y en ese sentido estamos preparados también”, mencionó el productor que al igual que el resto de la población experimenta la incertidumbre al no vislumbrar una posible solución a la pandemia de COVID-19 más allá “de la creación de una vacuna, un medicamento, una recesión de la enfermedad, la realidad es que no sabemos”.

Ruiz entiende que las medidas adoptadas por el gobierno de Puerto Rico han sido acertadas, por encima de muchas otras jurisdicciones de Estados Unidos y otros países que ni siquiera han comenzado una cuarentena obligatoria y han sido deficientes en la respuesta de emergencia.

Desde ese punto de vista y consciente de que la crisis de salud es mundial apuesta a que Puerto Rico se recupere con mayor prontitud, al menos en el campo cinematográfico.

“Eventualmente estas medidas nos van a ayudar a salir más rápido a producir que otro lugares, ya que el gobierno de Puerto Rico decidió entrar al ‘lock down’ antes que Estados Unidos. Me comunico con otras personas de la industria y están pendientes a lo que sucede en la isla. Esto lo vamos a sobrellevar. Muchos inversionistas de la industria entienden que nosotros vamos a salir antes que muchos otros lugares. Tengo de tres a cuatro posibles producciones que se están relocalizando para hacerse en Puerto Rico como una primera oportunidad”, aseguró Ruiz.

Gerard Butler vendría a Puerto Rico

Ninguna de las tres producciones que tenía en agenda para rodar en Puerto Rico en los próximos tres meses, a saber: “Midnight in the Switchgrass”, “Arthur The King”, con Mark Wahlberg y la tercera que recién da a conocer en primicia a El Nuevo Día, “Hair of the Dog” con el actor Gerard Butler se han cancelado. La inyección a la economía local con las tres producciones asciende a $105 millones entre empleos directos e indirectos, según cifras suministradas por Ruiz.

El actor escocés Gerard Butler es reconocido por filmes como "300", "Law Abiding Citizen" "Angel Has Fallen", "Den of Thieves" y "Geostorm", entre otras.

“Esto es poner todo en pausa. Claro, hay unos contratos con los actores y unos términos en fechas que cumplir y por ejemplo tengo que filmar a Bruce (Willis) en una ventana de tiempo específica, pero si él tiene un compromiso posterior a la fecha de rodaje -como esto es global- todo el mundo se afecta y se retrasan los proyectos. No había dado a conocer la otra película, pero ya lo puedo anunciar y es con el actor Gerad Butler”, afirmó el productor.

El nuevo filme “Hair of the Dog” con Gerard Butler, alcanza la inversión de $35 millones y sería el segundo rodaje que llevaría a cabo, luego de “Midnight in the Switchgrass” y tercero con “Arthur The King” con Wahlberg.

El rodaje de la película “Midnight in the Switchgrass” con Megan Fox y Emile Hirsh, estaba en plena producción cuando la gobernadora Wanda Vázquez Garced emitió la orden ejecutiva de cierre de establecimientos, aislamiento social y toque de queda para evitar la propagación de COVID-19. La gobernadora enmendó la orden la semana pasada para extender la cuarentena hasta el 12 de abril.

El actor Bruce Willis estaba previsto a llegar el lunes 15 de marzo para encontrarse con sus compañeros de reparto, Fox y Hirsh. El reencuentro nunca se dio. Willis no llegó y los actores se fueron ese mismo día de la isla, con el compromiso de que tan pronto se normalice la situación regresan a Puerto Rico a continuar el rodaje. Este filme representa una inversión de $15 millones y llevaba tres semanas de rodaje en la isla, bajo la dirección de Randall Emmett.