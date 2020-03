La empresa productora local The Pimienta Film Company aclaró hoy que los tres rodajes de películas y producciones cinematográficas que tienen en la isla siguen en pie en medio de la declaración de estado de emergencia que hizo ayer la gobernadora Wanda Vázquez Garced, ante la pandemia global de coronavirus.

El productor puertorriqueño y principal ejecutivo de The Pimienta Film Company, Luillo Ruiz, informó que el rodaje "Midnight in the Switchgrass", protagonizado por los actores Megan Fox, Bruce Willis y Emile Hirsch continúa hoy en su quinto día de filmación en la isla.

“Nosotros hemos tomado todas las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y el CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades), tenemos los seguros y hasta el momento no hemos cancelado ninguna de las producciones pendientes. Tenemos tres producciones consecutivas, dos de ellas anunciadas y otra que todavía no puedo revelar”, afirmó Ruiz en referencia al rodaje de las películas “Midnight in the Switchgrass" y "Arthur The King", esta última traería al actor de Hollywood Mark Wahlberg a Puerto Rico.

En conferencia de prensa ayer, la gobernadora ordenó posponer para después del 31 de marzo todos los eventos masivos. Conciertos, presentaciones y festivales fueron reprogramadas por los productores locales.

A preguntas sobre una posible cancelación del filme protagonizado por Wahlberg, actor que está previsto a llegar en las próximas semanas indicó que “tenemos los oídos en el piso”, en referencia a cualquier cambio que pudiera surgir en la isla de confirmarse casos positivos de coronavirus.

“No se ha cancelado nada. Tenemos los oídos en el piso. De surgir otra directriz haremos lo que corresponde. Cuando el huracán María nosotros filmamos siete días después. Ahora el panorama es distinto porque es global y se trata de una epidemia, pero hemos tomado todas las medidas necesarias”, informó el productor que en caso de una posible cuarentena en la isla, la decisión sería "aplazar las filmaciones, pero no se cancelaría".

En el caso de los actores Megan Fox y Emile Hirsch aseguró que siguen en la isla y que Willis estaría próximo a llegar y lo hará en avión privado.

En Puerto Rico hay 11 casos sospechosos de coronavirus, monitoreados por el Departamento de Salud y otros seis en el Hospital de Veteranos.

Ruiz explicó que en cada set de filmación por día no exceden a “100 extras” y realizan el protocolo de higiene y desinfectante diariamente. De igual forma si algún empleado de la producción presenta algún síntoma el productor indicó que no puede presentarse a trabajar.

Pospuesto cortometraje local

Por otro lado, la empresa local Múcaro Pictures anunció que pospuso el estreno del cortometraje “CODA” previsto para este próximo, domingo, 15 de marzo de 2020, hasta nuevo aviso.

El evento estaba pautado para realizarse en el teatro América en Vega Baja.

“Es nuestro compromiso y responsabilidad, ante todas aquellas personas y empresas que han decidido apoyarnos, posponer el evento” indicó Kenny Pérez fundador de Múcaro Pictures.