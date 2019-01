NUEVA YORK (AP).— “Roma”, filme del director mexicano Alfonso Cuarón, recibió el martes 10 nominaciones a los premios Oscar de la Academia de Cine de Hollywood, incluyendo a mejor película, mejor cinta en lengua extranjera, mejor dirección, mejor actriz, para la debutante Yalitza Aparicio, y mejor actriz de reparto para Marina de Tavira.

La cinta mexicana también recibió candidaturas por su guión original, cinematografía, mezcla de sonido y edición de sonido.

"The Favourite” de Yorgos Lanthimos también obtuvo 10 nominaciones.

Ambas se medirán por el premio a la mejor película con "A Star Is Born", ''Green Book", ''Black Panther", ''BlacKkKlansman", ''Bohemian Rhapsody" y "Vice".

Con “Roma”, Netflix se apunta su primera nominación a mejor película, algo que la gigante del streaming buscaba con mucho anhelo. Marvel, también, se unió al club con “Black Panther”, la primera cinta de superhéroes jamás nominada a mejor película.

Spike Lee fue nominado a su primer Oscar como director 30 años después de ser postulado por el guión de “Do the Right Thing” de 1989.

Por el premio a la mejor actriz compiten, además de Aparicio ("Roma"), Glenn Close ("The Wife"), Olivia Colman ("The Favourite"), Lady Gaga (“A Star Is Born”) y Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?").

Por el de mejor actriz de reparto Tavira fue postulada junto con Amy Adams ("Vice"), Regina King ("If Beale Street Could Talk"), Emma Stone ("The Favourite") y Rachel Weisz ("The Favourite").

La inclusión de ambas actrices mexicanas resultó algo sorpresiva. Claire Foy, de "First Man", quedó fuera de la contienda de las actrices de reparto.

Los nominados a mejor actor son Bradley Cooper (“A Star Is Born”), Christian Bale ("Vice"), Willem Dafoe ("At Eternity's Gate"), Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") y Viggo Mortensen ("Green Book").

Los candidatos a mejor actor de reparto Mahershala Ali ("Green Book"), Adam Driver ("BlacKkKlansman"), Sam Elliott ("A Star Is Born"), Richard E. Grant ("Can You Ever Forgive Me?") y Sam Rockwell ("Vice"). Notabemente ausente: Timothy Chalamet ("Beautiful Boy").

Los Premios de la Academia, en su edición número 91, se entregarán el 24 de febrero. Tras la partida de Kevin Hart como anfitrión, la gala actualmente no tiene maestro de ceremonias.

El anuncio de los nominados realizado en la mañana de este martes y que contó con los actores Kumail Nanjiani y Tracee Ellis Ross como presentadores, fue transmitido a través de Internet.

Los miembros de la Academia, unos 9,000, tuvieron desde el 7 de enero (un día después de conocerse el resultado de los Golden Globes, en los que "Green Book" fuela obra más nominada) hasta el 14 de enero (tras la gala de los Critic's Choice, donde triunfó "Roma") para emitir sus votos.

A continuación el listado completo de nominados:

Mejor Actriz Principal

- Yalitza Aparicio por "Roma""

- Gleen Close por "The Wife"

- Olivia Colman por "The Favourite"

- Lady Gaga por "A Star is Born"

- Melissa McCarthy por "Can You Ever forgive Me?"

Mejor Actriz Secundaria

- Amy Adams por "Vice"

- Marina de Tavira por "Roma"

- Regina King por "If Beale Street Could Talk"

- Emma Stone por " The Favourite"

- Rachel Weisz por "The Favourite"

Mejor Actor Principal

- Christian Bale por "Vice"

- Bradley Cooper" por "A Star is Born"

- Willem Dafoe por "At Eternity's Gate"

- Rami Malek por "Bohemian Rhapsody"

- Viggo Mortensen por "Green Book"

MejorActor Secundario

- Mahershala Ali por "Green Book"

- Adam driver por "Blackkklansman"

- Sam Elliot por "A Star is Born"

- Richard Grant "Can You Ever Forgive Me?"

Mejor Director

- Spike Lee por "Blackkklansman"

- Pawel Pawlikowski por "Cold War"

- Yorgos Lanthimos "The Favourite"

- Alfonso Cuarón por "Roma"

-Adam Mckay por "Roma"

Diseño de Vestuario

- The Ballad of Buster Scruggs (Mary Zophres)

- Black Panther (Ruth Carter)

- The Favourite (Sandy Powell)

- Mary Poppins Return (Sandy Powell)

- Mary Queen of Scotts (Alexandra Byrne)

Mezcla de Sonido

- Black Panther

- Bohemian Rhapsody

- First Man

- Roma

- A Star is Born

Edición de Sonido

- Black Panther

- Bohemian Rhapsody

- First Man

- A Quiet Place

- Roma

Mejor Corto Animado

- Animal Behaviour

- Bao

- Late Afternoon

- One Small Step

- Weekends

Mejor Corto de Acción

- Detainment

- Fauve

- Marguerite

- Mother

- Skin

Mejor Corto Documental

- Black Sheep

- End Game

- LifeBoat

- A Night at the Garden

- Period. End of Sentence.

Mejor Edición de Filme

- Bohemian Rhapsody

- Vice

- Blackkklansman

- Green Book

- The Favourite

Mejor Documental

- Free Solo

- Hale County This Morning, This Evening

- Minding rhe Gap

- Of Fathers and Sons

- RBG

Mejor Diseño de Producción

- Black Panther

- The Favourite

- First Man

- Mary Poppins Returns

- Roma

Mejor Cinematografía

- Cold War

- The Favourite

- Never Look Away

- Roma

- A Star is Born

Mejores Efectos Visuales

- Avengers: Infinity War

- Christopher Robin

- First Man

- Ready Player One

- Solo: A Star Wars Story

Mejor Maquillaje y Arreglo de Cabello

- Border

- Mary Queen of Scots

- Vice

Mejor Película Animada

- Incredibles 2

- Isle of Dogs

- Mirai

- Ralph Breaks the Internet

- Spider Man: Into the Spider-Verse

Mejor Canción Original

- "All the Stars" de "Black Panther"

- "I'll Fight" de "RBG

- "The Place Where Lost Things Go" de " Mary Poppins Returns

- "Shallow" de "Star is Born"

- "When a Cowboy Trades His Spurs for Wings" de " The Ballad of Buster Scruggs"

Mejor Película Extranjera

- Capernaum

- Roma

- Cold War

- Never Look Away

- Spolifters

Mejor Guion Adaptado

- The Ballad of Buster Scruggs

- Blackkklansman

- Can You Ever Forgive Me?

- If Beale Street Could Talk

- A Star is Born

Mejor Guion Original

- The Favourite

- First Reformed

- Green book

- Roma

- Vice