La actriz Roselyn Sánchez está a días de materializar el gran sueño de dirigir y producir en su patria su primer proyecto cinematográfico, titulado “Satos”.

Sánchez llegará a mediados de este mes a Puerto Rico para ejecutar todas las ideas que lleva conceptualizando en su cabeza y darle vida al filme que hará de la mano del cineasta puertorriqueño Juan Agustín Márquez, creador del documental “100,000”, que narró la problemática de la sobrepoblación de perros realengos en la isla y con el que ganó un premio Emmy.

El rodaje del proyecto inicia a partir del 24 de junio en Caguas, Isla Verde, Loíza y San Juan. En febrero de este año, la actriz estuvo en la isla y seleccionó los lugares donde grabarán la historia que expondrá el problema social de animales realengos y la labor de los voluntarios que trabajan en los santuarios dentro de una narrativa dinámica, real y familiar.

Sánchez escogió un santuario en Caguas para grabar parte del proyecto, ya que el espacio resultó ser el idóneo, además de que la labor que realiza la rescatista a cargo es digna de admirar, explicó la actriz. Eso sí, aclaró que se trata de un libreto inédito que ha escrito al conocer las experiencias de las decenas de rescatistas que trabajan para erradicar el problema de animales realengos en las calles y familias que adoptan.

“Es una película corta que me trae loca de felicidad y ya vamos a grabar. Estoy que no duermo, pero emocionada con el proyecto. Es una película de 35 minutos. Serán siete días de grabación con un elenco súper maravilloso de actores y actrices puertorriqueños. Tengo a Modesto Lacén, Marisol Calero, Gil René, María Coral, Berto Colón, Elia Enid Cadilla y mi hija Sebella (Rose Winter). Estoy muy entusiasmada con este proyecto que tanto me apasiona y el poder hacerlo con todos estos actores, con mi hija y en mi tierra me encanta. Son tres familias que se conocen en un santuario mediante una adopción de un perro ”, indicó la actriz que ha combinado su tiempo para desarrollar la historia y ala vez trabajar en la producción televisiva “Grand Hotel” a través de la cadena estadounidense ABC.

De la incursión de su hija al proyecto contó que la niña está muy entusiasmada con su debut, aunque al principio le llegó a preguntar a su madre si tenía que actuar frente a la gente, ya que eso le provocaría los acostumbrados nervios.

“Ella va a realizar el personaje de 'Estela', una niña que le encantan los animales y su familia realiza un rescate. Sebella está feliz, al principio estaba medio nerviosa lo que es normal, pero como mami es la directora y esla jefa...pero si fuera otro director ella se portaba mejor, ya la tengo sentenciada”, sostuvo entre risas la madre orgullosa de Sebella y Dylan. Precisamente en este viaje a Puerto Rico, la actriz traerá por primera vez al bebé.

En la pantalla chica

La película corta no es el único proyecto que la mantiene al borde de tensión, el estreno el 17 de junio de la producción “Grand Hotel” en ABC la tiene ansiosa por conocer la recepción de la audiencia.

Sánchez realiza el personaje de “Gigi Mendoza” en la producción inspirada en la exitosa serie española “Grand Hotel” de Netflix .

La actriz Eva Longoria es la productora del proyecto que aspira poder tener al menos dos temporadas en la televisión. De su trabajo en el proyecto resaltó que el poder trabajar con Longoria es una oportunidad única en la que además de la faceta laboral ha creado un vínculo familiar.

“Voy al trabajo bien contenta y me siento bien cómoda. La conozco, sé su visión y ella como persona y jefa es un ser humano muy especial. Eva trata a todo el elenco como familia y todos vamos a trabajar súper felices porque está con una jefa que demuestra mucho cariño y respeto”, aseguró la actriz en entrevista telefónica desde Los Ángeles.

Sánchez indicó que la nueva versión es un poco distinta a la original y que su personaje es una mujer fuerte que camina “por los aires”.

“Mi esposo en la serie es el actor mexicano Demián Bichir y casi todas mis escenas son con él . Como actriz es delicioso ya que es un actor que admiro muchísimo. El elenco es maravilloso. Para el televidente será divino porque la historia tiene secretos, lujuria, amor, familias disfuncionales... en fin es una hora de pasarla bien”, comentó Sánchez, quien comparte roles con Shalim el hijo de Charityn.