Los Angeles - "Spider-Man: Into the Spider-Verse" obtuvo anoche el premio Oscar al mejor largometraje animado, siendo la primera estatuilla dorada para una cinta animada de Marvel.

/ Compartir: Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email Mahershala Ali recibe el Oscar al mejor actor de reparto por "Green Book".

El cantante Adam Lambert, a la izquierda, y Brian May de la banda Queen.

Regina King recibe el Oscar a la mejor actriz de reparto por "If Beale Street Could Talk".

La actriz Melissa McCarthy, izquierda, y Brian Tyree Henry entregan el premio al mejor diseño de vestuario.

Lady Gaga exhortó en su discurso a "si tienen un sueño, luchen por él".

Bradley Cooper y Lady Gaga protagonizaron uno de los momentos más especiales al interpretar la canción "Shallow".

Lady Gaga ganó su primer Oscar por la canción de la película "A Star is Born".

Peter Farrelly, en el centro, y el elenco y equipo de "Green Book" reciben el Oscar a la mejor película.

El director mexicano Alfonso Cuarón posa tras ganar mejor película extranjera, dirección y cinematografía por "Roma".

Rami Malek, ganador al mejor actor por "Bohemian Rhapsody"; Olivia Colman, mejor actriz por "The Favourite"; Regina King, mejor actriz de reparto por "If Beale Street Could Talk", y Mahershala Ali, mejor actor de reparto por "Green Book".

Rami Malek recibe el Oscar al mejor actor por su papel en "Bohemian Rhapsody".

Olivia Colman recibe el Oscar a la mejor actriz por "The Favourite".

Gustavo Dudamel recibe el aplauso del público tras dirigir a la Filarmónica de Los Angeles en la sección “In Memoriam”.

Spike Lee recibe el premio a mejor guion adaptado por "BlacKkKlansman".

Jennifer López y Chris Evans presentaron el premio al mejor diseño de producción.

El actor Diego Luna y el chef español José Andrés presentan la película "Roma".

Angela Bassett, a la izquierda, y Javier Bardem anuncian a "Roma" como la ganadora de la mejor cinta en lengua extranjera.

Maya Rudolph, Tina Fey y Amy Poehler presentan el premio a la mejor actriz de reparto. Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email

La innovadora y complicada película sobre múltiples héroes arácnidos le dio a Sony Pictures su primer Oscar por animación, una categoría que había sido por años dominada por Disney.

"Fue una película para (mostrarle a) todos los humanos que tenemos el potencial de ser héroes", dijo Peter Ramsey, quien se convirtió en el primer director afroestadounidense en ganar un Oscar por un largometraje animado. Subió al escenario con los codirectores Rodney Rothman y Bob Persicetti, además de Chris Miller, quien produjo el filme con Phil Lord, uno de los guionistas.

"Esto fue una responsabilidad enorme", agregó Ramsey. "Sabíamos lo importante que iba a ser para niños negros y niños latinos, tú sabes, niños que pueden ser su mejor versión sin importar quienes sean. Estamos satisfechos de que la gente haya recibido esta historia".

"Spider-Verse" incluye héroes arácnidos alternativos de distintas dimensiones y cuenta con las voces de Shameik Moore, Hailee Steinfeld y Mahershala Ali.

Relacionados: El poderoso mensaje de Lady Gaga en los Oscar Consulta la lista de ganadores de la edición 91 de los premios Oscar “Green Book” se llevó el Oscar a la Mejor Película

Moore interpreta a Miles Morales, un adolescente biracial de Brooklyn que obtiene una variedad de superpoderes tras ser mordido por una araña radioactiva. El héroe de Morales reúne poderes que incluyen audición mejorada y habilidades para trepar paredes y camuflarse, mientras usa un atiendo rojo con negro y un par de zapatillas geniales.

"Queríamos una película que desafiara a los espectadores a creer en ellos mismos", dijo Miller. "Queríamos que se inspiraran e hicieran una diferencia en el mundo, quizás que sean mentores o héroes".

Lord hizo eco de los sentimientos de Miller.