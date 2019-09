Si eres de aquellas personas que aguardaban con ansias el destino de la franquicia Spider-Man, cuyo destino pendía de un hilo... ya puedes respirar tranquilo. Este viernes un comunicado oficial confirmó que el héroe arácnido seguirá como una coproducción de Sony Pictures y Marvel Studios: una tercera película llegará en 2021.

“Estoy emocionado de que el viaje de Spiderman en el MCU continuará. Yo y todo Marvel Studios estamos muy emocionados de seguir trabajando en ello”, indicó Kevin Feige, el jefe de Marvel Studios.

“Spiderman es un poderoso ícono y héroe cuya historia cruza todas las edades y audiencias alrededor del globo. Él también es el único héroe con el súper poder de cruzar universos cinematográficos, así que mientras Sony continúa desarrollando su propio Spiderverso nunca sabes lo que el futuro aguarda”, añadió el ejecutivo”, añadió el ejecutivo.

“Esto es genial. La historia de Peter Parker dio un giro dramático en “Far From Home” y no podía estar más feliz de que seguiremos trabajando juntos mientras vemos a dónde va este viaje”, indicó por su parte Amy Pascal, productora de la cinta por parte de Sony Pictures.