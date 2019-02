Nueva York — "The Lego Movie 2: The Second Part" se convirtió fácilmente en el filme más taquillero del fin de semana, pero los $35 millones que habría recaudado se quedaron muy corto de lo previsto, según cifras difundidas el domingo.

Se había previsto que la secuela animada recaudaría unos $50 millones en su primer fin de semana. En vez de eso, debutó con casi la mitad de los $69 millones que la cinta original recaudó en 2014, pese a tener buenas reseñas y una calificación de A- de CinemaScore.

En segundo lugar quedó "What Men What", estelarizada por Taraji P. Henson, versión parecida a la comedia del 2000 protagonizada por Mel Gibson. Recaudó $19 millones.

"Cold Pursuit", cinta de suspenso con Liam Neeson, debutó con $10.8 millones. Hace unos días, el actor fue criticado fuertemente tras reconocer que quiso matar a una persona extraña de raza negra cuando una de sus amigas cercanas le dijo que un negro la había violado.

Estimado de ingresos en taquilla del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con Comscore.

1. "The Lego Movie 2: The Second Part”, $35 millones

2. "What Men Want”, $19 millones

3. "Cold Pursuit”, $10.8 millones

4. "The Upside”, $7.2 millones

5. "Glass”, $6.4 millones

6. "The Prodigy”, $6 millones

7. "Green Book”, $3.6 millones

8. "Aquaman”, $3.3 millones

9. "Spider-Man: Into the Spider-Verse”, $3 millones