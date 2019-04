Unas vacaciones de ensueño en Puerto Rico resultaron ser el incidente catalítico para traer la filmación de la película independiente “Season of the Witches”, que tiene planificado completar su fotografía principal en la isla durante este verano.

“Yo vine de vacaciones con dos de mis mejores amigas hace como tres años y simplemente me enamoré”, declaró la guionista y productora Sherry Daye Scott en un aparte exclusivo con El Nuevo Día.

La cineasta que ha trabajado de forma independiente en la serie de documentales “#KnowThis” para AT&T se encuentra esta semana en Puerto Rico junto a Deborah Riley Draper (directora y productora) y las puertorriqueñas Ilene Liff-Mier (productora ejecutiva) y Betsy Landín (productora asociada) para oficialmente iniciar el proceso de preproducción de un filme que describen como una historia de suspenso donde Puerto Rico y su cultura tienen un rol crucial.

“Mi inclinación natural y mi talento profesional es contar historias”, aseguró Daye Scott. “Así que estando rodeada de la diversidad y la belleza de este lugar rápido me puse a pensar en qué historia podría contar aquí. Mis amigas y yo viajamos todos los años y hemos estado por todo el mundo y nuestra visita a Puerto Rico resultó ser una de los mejores que hemos tenido y por alguna razón lo primero que se me ocurrió fue algo que representara lo contrario de esa experiencia. ¿Cual sería el extremo opuesto de las mejores vacaciones con tus amigas? Y de ahí nació una historia donde los personajes están atrapados en este paraíso, con personas que no conocen en lo que resulta ser una situación de vida o muerte. Así que la belleza de la Isla y de su gente va a chocar con el comportamiento grotesco y cuestionable de nuestras protagonistas".

“Es una película de cuatro mujeres complicadas que están peleando por encontrar su poder y por su identidad”, aseguro la directora Deborah Riley Scott. “Es como si fuera ‘Stand By Me’, pero con mujeres adultas. Y el espectador las va a acompañar en ese proceso que sucede en Puerto Rico, que es otro personaje importante en la producción”. El trasfondo profesional de la guionista y la directora en documentales las ha empujado a querer llevar una versión auténtica de la Isla en esta producción, Esto abrió las puertas para que Ilene Lift-Mier se integrara al equipo de producción,

“Sherri escribió el libreto y como tenemos una amiga en común me lo dio a mí porque quería asegurarse que el español que se usa es el español puertorriqueño”, explicó Liff-Mier quien se ha desempeñado como productora en CNN en Español y CNN International.

“La parte inicial de mi trabajo en el proyecto fue verificar que las cosas que pasan en el guión de verdad sean cosas que pasan en Puerto Rico y que no se presenten desde el punto de vista de un turista que solo viene de visita. De la forma que está escrito el proyecto, Puerto Rico es uno de los personajes. Las cosas que le pasan a los personajes, le pasan porque están en Puerto Rico. No es algo que les pueda pasar si están de viaje en cualquier parte del mundo”.

“Cuando leí el libreto me encantó, porque no se puede intercambiar a Puerto Rico ni con Hawai ni con Miami ni con Brasil”, explicó Betsy Landín, quien además de ser una de las productores del proyecto también interpretará a uno de los personajes principales.

“Yo había tenido la oportunidad de realizar un proyecto aquí y desde esa experiencia yo siempre había querido regresar a hacer más. Eso fue una de las cosas que me atrajo, poder traer producción de cine a Puerto Rico y saber que eso va a traer múltiples oportunidades de trabajo es de suma importancia para mi como productora. Como actriz me agarró que es una muchacha de padres puertorriqueños que se crio en los Estados Unidos y que viene aquí a tratar de conectarse con sus raíces. Eso es parte de mi historia y es parte de miles de puertorriqueños que estamos en los Estados Unidos. La historia de la diáspora no se cuenta todos los días y es importante que se vean todas nuestras historias y que se vea todo lo que hace que Puerto Rico sea bello”.

Las productoras están en el proceso de asegurar el financiamiento para un presupuesto de $1.2 millones del cual 80% será invertido en producir el filme con talento local frente y detrás de las cámaras.

Compromiso con la isla

“También nos estamos reuniendo con organizaciones sin fines de lucro para lograr una asociación desde el principio y después de que la película se estrene se le dará un porcentaje de las ganancias. Y esto no es como caridad o un ay bendito. Es porque queremos usar la producción para ayudar” explicó Liff-Mier.

El equipo de producción estará visitando hoy a Ponce y su agenda de preproducción incluye “encontrar localizaciones en la isla que exalten la espiritualidad de la historia que queremos contar de una forma que no se haya visto antes. Localizaciones en la isla que contrasten con el comportamiento errado de nuestras protagonistas”, explicó la directora antes de añadir que también buscan “socios que nos ayuden a contar esta historia. No importa en que parte de la estructura de la producción sea su contribución”.

Esos socios contribuirán a que “The Season of the Witches” sea el primer filme de ficción que presenta a la realidad de Puerto Rico después del huracán María. “Eso viene con una responsabilidad que todas sentimos y es el poder mostrar que Puerto Rico todavía está tratando de recuperarse y que todavía hay gente que está luchando para levantar a nuestro pueblo” aseguró Landín.

“Estamos a 17 meses del paso del huracán y cuando llegas a Puerto Rico todavía hay familias viviendo bajo carpas azules, calles sin luces, los semáforos no están funcionando. Es importante que todo eso se incluya para que sea una representación real de Puerto Rico. Lo bueno, lo malo y todo lo que esta en el medio de esos dos extremos”, concluyó Ilene Liff-Mier.