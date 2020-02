La gala benéfica La Gran Noche del Cine, donde los asistentes pueden disfruar de la ceremonia de los premios Oscar en la gran pantalla- regresa este próximo domingo, 9 de febrero, en las 13 salas de cine de Montehiedra Cinemas.

El evento, que celebrará sus 23 años, comenzará a las 7:00 p.m. con una elegante recepción, en donde los presentes disfrutarán de copas de champán, exquisitos vinos y una variedad de cócteles acompañado por una suntuosa selección de estaciones de comidas confeccionadas por el aclamado chef Wilo Benet. A las 8:00 p.m. se comenzarán a exhibir simultáneamente once de las películas nominadas para un Oscar y a las 9:00 p.m. se presentará en la pantalla gigante la transmisión en vivo de la Premiación de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, mejor conocidos como los Oscar.

Las películas nominadas que se estarán exhibiendo esa noche durante la actividad son "Ford vs. Ferrari", "Jojo Rabbit", "Judy", "Joker", "Parasite", "Bombshell", "Little Women", "Once Upon a Time in Hollywood", "Marriage Story", "The Irishman" y "1917".

Esta gala, auspiciada por Caribbean Cinemas, El Nuevo Día y ABC Puerto Rico, sirve para que un grupo de entidades sin fines de lucro pueda recaudar fondos para continuar atendiendo las causas y necesidades especiales en la comunidad a la que pertenecen, según se informó en comunicado de prensa.

Anualmente, esta gala recauda sobre $200,000 para ayudar a diversas causas. Este año las entidades participantes son La Fondita de Jesús, Coderi, Hogar Cuna San Cristóbal, YMCA de San Juan y Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo. Esta última participa por primera vez. Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo se ha distinguido por el desarrollo de un modelo efectivo de prevención dirigido a jóvenes entre las edades de 13 a 17 años en alto riesgo de interrumpir sus estudios y de involucrarse en actividades delictivas, se indicó.