El actor y dramaturgo de padres puertorriqueños Lin-Manuel Miranda celebra hoy sobre las tablas de la isla sus 39 años.

Como reconocimiento a su trayectoria y a la gestión que conllevó traer el musical Hamilton a Puerto Rico, compartimos diez datos que quizás no conoces del autor del laureado musical.

1. Grabó su primera canción a los 4 años

Lin-Manuel asegura que no recuerda un momento de su vida en que no haya estado componiendo. En una entrevista mientras promocionaba la película “Moana”, relató que recuerda que grabó su primera canción a los 4 años. Se trató del tema que tituló “The garbage pail kids are in town”. Hace cinco años, recuperó la grabación y la subió a su cuenta de SounCloud, donde suele compartir demos de sus composiciones.

2. Lin-Manuel “domó” “La Bestia” antes que Jimmy Fallon

Para la grabación de una edición especial de su programa “The Tonight Show”, Jimmy Fallon se lanzó -muy a pesar de su deseo- del “zip line” más largo de América Latina en Orocovis, pero Lin-Manuel lo hizo mucho antes cuando, interpretando el personaje de Raúl, se lanza por la atracción para evitar que su nueva enamorada (Dayanara Torres) se le escapara.

3. Imitó a JLo en universidad

Mucho antes de grabar con la diva de padres puertorriqueños Jennifer López el tema “Love Make the World Go Round” Lin-Manuel imitó a JLo durante un “show” de talento de la universidad.

I don't really have a way to repay you for your generosity so here is me in @JLo drag in a college talent show... pic.twitter.com/x4IA0MaV4b — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) November 10, 2017

4. El "doble", nunca descubierto, de Michael Jackson

En las reuniones familiares, Lin-Manuel era el encargado del entretenimiento, ya fuera tocando el piano o recreando la coreografía de “Thriller” de Michael Jackson, un artista que, según ha confesado, admiraba mucho. El 31 de octubre de 2015, durante una de las ediciones de la iniciativa “Ham 4 Ham” a las afueras del Richard Rodgers Theatre, en Broadway, Miranda mostró algunos de esos pasos de baile a los fanáticos allí reunidos. Por supuesto, llevaba un abrigo similar al que usa Michael Jackson en el vídeo de la canción.

5. Su primer trabajo de actuación en tv

Apareció como un maletero "que no sabe nada" en un episodio de “The Sopranos” en 1999. Aunque fue un “cameo” con apenas dos líneas, el actor asegura que para entonces trabajaba como maestro, así que para él aparecer por unos segundos enpantalla no era poca cosa.

6. ¿Estrella en “Sex and the City”?

Junto a su amigo y director de los musicales “In the Heights” y “Hamilton”, Thomas Kail, el actor tuvo su momento de “gloria” en la película de “Sex and the City” en 1998.

Never forget that Tommy Kail and I can be seen moving a couch in the first Sex And The City Movie (When @CynthiaNixon was the famousest Miranda (she still is)) pic.twitter.com/6wDO5CEAxw — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) June 1, 2018

7. Su amor por “Sebastian” y “The Little Mermaid”

Su película favorita de Disney es “The Little Mermaid”, al punto que la ve una y otra vez -una de las más recientes, cuando ya estaba en Puerto Rico para las funciones de Hamilton-, en especial, le encanta el personaje de Sebastian y no duda en decir que esa es una de las razones por las que su hijo mayor (de 4 años) se llama Sebastián (las otras dos razones son porque es un nombre que funciona tanto en inglés como en español y porque es su nombre de bautismo).

Watching The Little Mermaid in ????with Sebastian while coffee brews is a pretty dope start to 2019 pic.twitter.com/dJY14OXSep — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) January 1, 2019

8. Su amor por los perros

Durante unas vacaciones de Acción de Gracia en una playa de República Dominicana, Miranda y su esposa Vanessa Nadal rescataron una perrita que se les acercó y comenzó a treparse por el tobillo de Nadal. En honor a la forma en que llegó a sus vidas, le llamaron Tobillo.

7 years ago we spent Thanksgiving in the Dominican Republic & this half-starved, stray puppy jumped up on @VAMNit’s beach chair & nibbled her ankle.

Our hearts cracked open;

Tobillo had arrived, with all her fearlessness, tenacity & joy.

We made room; she curled right up. pic.twitter.com/lWxNZbhTwQ — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) November 22, 2018

9. Fue roommate del doctor House

Apareció en dos episodios de la sexta temporada de la serie “House”, en 2009, cuando interpretó al paciente mental puertorriqueño Juan “Alvie” Álvarez.

10. Sus orígenes en el hip hop

Junto a un grupo de amigos amantes del hip hop fundó el grupo “Freestyle Love Supreme”, que regresa a las tablas a finales de enero con varias presentaciones “off Broadway”. Lin-Manuel es el productor de la nueva puesta en escena y aunque no será parte del elenco permanente, tendrá apariciones sorpresa, al igual que su amigo y actor de “In the Heights” y “Hamilton” Christopher Jackson.

Además:

- Interpretó al personaje de Mario en un episodio de la serie “The Electric Company” en 2010.

- Estudió en el Hunter College, un colegio para jóvenes “intelectualmente dotados”.

- Aunque disfruta de las frituras y los limbers de su vecina, la comida favorita de Lin-Manuel es el piñón.

- Su postre favorito es el flan, y la bebida el café.

- La canción que más cantaba de pequeño era “En mi viejo San Juan”

- Antes de sus éxitos de teatro musical fue maestro de inglés y confiesa que le encantaba.

- En una entrevista, se confesó fanático de Rubén Blades. Su canción favorita: “El padre Antonio y su monaguillo Andrés”

- Le tocó vestirse como el dinosaurio “Barney” para el cumpleaños en Puerto Rico de uno de sus sobrinos y no le encantó.