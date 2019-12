Con el propósito de apoyar procesos de investigación, colaboraciones transdisciplinarias, experimentaciones formales y proyectos que responden al contexto de Puerto Rico y el Caribe, abrió recientemente la convocatoria para la beca El Serrucho, que ofrece la entidad sin fines de lucro Beta Local.

En esta quinta ronda, El Serrucho estará otorgando $123,000 en 12 becas de $10,250, que incluyen $250 para cubrir gastos de documentación.

Las becas están abiertas a trabajadores y trabajadoras culturales que residen actualmente en Puerto Rico, para el desarrollo y la presentación de sus proyectos artísticos en la isla. Pueden ser proyectos nuevos, así como trabajos previamente en proceso, se informó en un comunicado de prensa.

La convocatoria, que cierra el 18 de diciembre a medianoche, está abierta a todas las disciplinas. Beta Local no fungirá como productor de los proyectos seleccionados. El Serrucho 2020 es posible gracias al apoyo de The Andrew W. Mellon Foundation y Open Society Foundations. El comité de selección estará compuesto por tres jurados invitados y dos co-directores de Beta Local. Se notificarán los proyectos seleccionados en enero 2020.

¿Quiénes pueden solicitar?

Artistas individuales, colectivos, proyectos, espacios y organizaciones. La persona que solicite debe haber residido en Puerto Rico por los pasados dos años. Si es un colectivo, la mayoría de sus integrantes deben cumplir con este requisito.

No son eligibles

Estudiantes subgraduados, puertorriqueños residiendo fuera de la isla y organizaciones sin fines de lucro registradas a nivel federal como 501c3. No se considerarán solicitudes de personas que hayan recibido El Serrucho en ediciones anteriores y no hayan entregado el informe final. El Serrucho no puede ser utilizado para reembolsar gastos previos a la otorgación de la beca ni para pagar deudas o gastos médicos. No financiaremos catálogos de exhibición, participación en bienales, ferias y/o giras, ni proyectos hechos con la intención de ser exhibidos en galerías comerciales y/o ferias de arte.

¿Dónde se llena el formulario?