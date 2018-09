La reconstrucción del Teatro de la Universidad de Puerto Rico, en el Recinto de Río Piedras, va adelantada según reflejan una serie de fotos publicadas en las redes sociales por Luis A. Miranda Jr., padre del destacado actor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda.

A través de su cuenta de Twitter, el activista y promotor cultural ha estado celebrando el progreso que ya refleja la monumental obra de restauración del histórico teatro que sufirera los estragos del paso del huracán María, el cual dejó la estructura prácticamente inservible. Mediante diversas fotos Miranda Jr. h mostrado como está quedando el interior del recinto, ya sin andamios y con los asientos nuevos colocados, tanto en la planta alta como la principal.

Every morning I get updates of UPR Theater reconstruction progress. Today got this amazing picture: all orchestra seats ready to go @HamiltonMusical PR @Lin_Manuel WEPA! pic.twitter.com/qrbQra8gTg