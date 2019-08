La reconocida soprano puertorriqueña Ana María Martínez reaccionó este jueves a las acusaciones de presunto acoso sexual desveladas contra el afamado tenor español Plácido Domingo, señalando que este “ha sido un caballero y me ha tratado con respeto”.

Martínez, quien durante más de 23 años ha trabajado con el artista en diversos escenarios, siendo la última participación el pasado 7 de agosto en el Termas de Caracalla de Roma, donde interpretaron “La del manojo de rosas”, se unió así a otras cantantes -entre ellas la española Paloma San Basilio- quienes han coincidido en la “caballerosidad” del artista. La soprano puertorriqueña, sin embargo, estableció en sus declaraciones que “las voces femeninas y las voces de todos merecen y necesitan ser escuchadas y se les debe otorgar la plataforma para expresar su verdad”.

Leyenda de la ópera y estrella mundial de la música clásica, el tenor español fue acusado por ocho cantantes y una bailarina por presunto acoso sexual. En un informe publicado por Associated Press, las mujeres detallaron encuentros que, según dicen, tuvieron lugar a partir de finales de los años 80.

Domingo respondió asegurando que creyó "siempre" que todas sus "interacciones y relaciones" con mujeres eran "bienvenidas y consensuadas".

"La gente que me conoce o que ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que dañe, ofenda o avergüence a nadie", aseguró.

La mezzosoprano Patricia Wulf, una de las mujeres que ha acusado a Domingo y la única que no lo ha hecho de forma anónima, se ratificó este martes, en declaraciones a Efe, en sus alegaciones contra el tenor y defendió tener "un testigo que respaldará esto".

La Ópera de Los Ángeles, donde Plácido Domingo funge como conductor y director, anunció el martes que abrirá una investigación al afamado tenor por las acusaciones de presunto acoso sexual.

A continuación, reproducimos la declaración enviada por la soprano Ana María Martínez:

"Siempre, y en estos momentos, las voces femeninas y las voces de todos merecen y necesitan ser escuchadas y se les debe otorgar la plataforma para expresar su verdad.