El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció este viernes que la fecha límite para someter los manuscritos para los Premios Nacionales de Literatura será el próximo 24 de mayo de 2020. En el certamen pueden participar escritores/escritoras puertorriqueños que vivan en la isla o en la diáspora, así como extranjeros residentes en Puerto Rico por más de diez años. Se reconocerán trabajos en la categoría de cuento, poesía, novela y ensayo de crítica literaria, según se informó en comunicado de prensa.

Cada autor o autora podrá participar con un solo manuscrito por categoría, original e inédito, que no haya sido premiado con anterioridad y que no esté compitiendo en otro certamen literario. El archivo digital de cada manuscrito debe ser presentado en formato .doc o .docx y debe tener por nombre el título de la obra. Las páginas del documento deberán ser tamaño carta, estar numeradas y encabezadas con el título del manuscrito. Entre otros detalles, el texto debe ser en español, estar a doble espacio y en fuente Times New Roman, 12 puntos. El nombre del autor o autora no podrá aparecer en el documento.

Los manuscritos de poesía deberán contener al menos 300 versos, mientras que las novelas deberán tener un mínimo de 125 páginas. En la categoría de cuento, solo se aceptarán colecciones de cuentos o relatos de más de 100 páginas. No se aceptarán obras compuestas de un solo cuento. Los ensayos deberán tener 75 páginas o más.

Para participar se requiere que envíe un correo electrónico con dos archivos adjuntos: (1) la Hoja de inscripción debidamente completada y (2) el archivo digital del manuscrito. En el asunto del correo deberá especificar el título del manuscrito y la categoría en la que compite.