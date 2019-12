Cuando uno piensa sobre los musicales de más tiempo en los teatros en Estados Unidos viene a la mente favoritos de Broadway como “The Lion King” o “Chicago”, pero hay un pequeño espectáculo en un teatro en San Francisco que ha sido visto por turistas y residentes locales durante más de 45 años y que se apresta a cerrar el telón por última vez.

Beach Blanket Babylon debutó en 1974, lo que le hace el musical de más presencia continua en teatros en el país. Su presentación final será en vísperas de Año Nuevo.

"Va a ser agridulce”, dijo Curt Branom, uno de los actores más veteranos del musical. “Todos vamos a hacer otras cosas, pero sabemos que este lugar para nosotros ha sido un momento mágico, realmente”.

El espectáculo parodia la política y la cultura popular. Sus actores lucen vestuarios coloridos y sombreros enormes, entre ellos uno que muestra la silueta de San Francisco. Originalmente iba a estar en escena por apenas seis semanas, pero rápidamente se convirtió en una experiencia esencial en la ciudad.

“Beach Blanket Babylon” ha tenido más de 17,000 presentaciones ante 6.5 millones de personas, que incluyen a David Bowie, Robin Williams, la reina Isabel II y el príncipe Carlos.

La trama sigue a Blanca Nieves por todo el mundo en busca de su príncipe azul. La heroína se encuentra con una serie cambiante de figuras políticas y de la cultura pop. Entre los personajes recientes han estado Donald y Melania Trump, Nancy Pelosi, Vladimir Putin, Bernie Sanders y Oprah Winfrey.

La productora Jo Schuman Silver dijo que el espectáculo no concluye por razones financieras, sino porque ella quería terminar con una buena nota y sintió que era el momento apropiado.

El reparto y el cuerpo técnico, la mayoría de los cuales ha trabajado con "Beach Blanket Babylon" por décadas, dice que el resto de las presentaciones van a ser emotivas.