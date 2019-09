El lanzamiento mundial de la selección de la ópera en concierto "Eva Luna", la primera ópera basada en una novela IsabelAllende, tuvo que ser pospuesto para mañana debido a contratiempos relacionados al paso de la tormenta Karen por la isla el martes.

La función programada para hoy fue cancelada y las personas que compraron boletos recibirán entradas para la única presentación, a celebrarse mañana a las 8:00 p.m. o, de no poder asistir, un rembolso. El concierto se llevará a cabo en el Teatro Bertita y Guillermo Martínez del Conservatorio de Música de Puerto Rico (CMPR).

Mientras tanto, todo el equipo de la producción se ha mantenido preparándose para ofrecer un espectáculo novel en la isla, que contará con la participación de destacados alumnos que componen la orquesta del Conservatorio de Música de Puerto Rico junto a los jóvenes talentos: Ámbar Colón, soprano, en el papel de Eva Luna; Martín Alicea, barítono, con El General Tolomeo; José M. Camuy, barítono-bajo, como El Turco; Samuel Figueroa, tenor, en el papel de El Turco, y Gabrielle Timofeeva, mezzosoprano como Mimi.

La dirección musical estará a cargo del maestro Roselín Pabón.

“Me siento honrado de ser partícipe de la creación de una nueva ópera, especialmente por el tema, que está muy relacionado con nuestra realidad aquí en Puerto Rico”, indicó.

Durante el recital se presentarán extractos representativos de lo que será la pieza final, cuyas composiciones son obra del compositor y profesor italiano Alberto Guidobaldi. El libreto fue escrito por la cineasta Betty Kaplan, quien fue la mejor amiga de Elsa Morales, cuya historia de vida inspiró a Allende a escribir la novela.

Guidobaldi sostuvo, por su parte, que el concierto es una gran oportunidad para los estudiantes porque se están enfrentando a una partitura nueva.

“Esto no es algo que va a ocurrir siempre en la vida. Es bastante particular. Todos ellos van a estar tocando obras del repertorio. Es música nueva, fresca, que no se había tocado antes. Es un reto mayor y es muy importante para ellos”, indicó el profesor, quien ha estado guiando a los jóvenes en este aprendizaje.

Sobre el lenguaje de la pieza, Guidobaldi explicó que es ópera contemporánea pero de estilo conservador, con abuntante melodía.

“El público seguramente podrá retener alguna de ellas”, opinó.