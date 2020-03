La inminente llegada del coronavirus a nuestra isla ha llevado a que se tomen medidas de seguridad en distintos niveles de nuestra sociedad, incluidos los eventos de entretenimiento que podrían tener grandes cantidades de personas congregadas en un mismo lugar. A pesar de que todavía no se ha registrado oficialmente ningún caso del COVID-19, ya se han dado cancelaciones a un sinnúmero de eventos en la isla. Entre los que ya están pospuestos o cancelados oficialmente se encuentran:

Tales on Tour Puerto Rico

Fecha original: 19 al 22 de abril

La Fundación Tales of the Cocktail anunció la cancelación del evento “Tales on Tour”. Todas las compras de boletos previamente adquiridos serán reembolsadas a los participantes en su totalidad, o en su lugar podrán ser donadas a iniciativas de servicios a nivel locales seleccionadas por la Fundación en Puerto Rico. Según la organización, el impacto que ha tenido la rápida propagación del virus COVID-19 fue uno de los factores principales para optar por la cancelación del evento este año. Además, la seguridad de todos los participantes, así como de la ciudad sede, es su prioridad principal.

"Puertográfico 2020"

Fecha original: 1 al 4 de abril

Las organizadoras del congreso internacional de artistas de la gráfica, "Puertográfico 2020", la artista Anna Nicholson y la gestora cultural Nydia Fernández Toledo, notificaron que el congreso se reorganizará a finales de año con miras a llevarse a cabo más adelante. La decisión de posponer la tomó la Junta de Directores de la Southern Graphics Council (SGC) International, asociación de artistas del grabado y la gráfica que celebra anualmente este congreso en Estados Unidos y por primera vez en su historia se lanzaba a organizarlo en Puerto Rico, con una inyección económica al país de sobre mil noches de hotel en cuatro días.

Conferencia magistral Olga Rodríguez Francisco

Fecha original: 18 de marzo