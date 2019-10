LA HABANA, Cuba - El célebre bailarín cubano Carlos Acosta reaccionó hoy “con dolor” a la noticia de la muerte de la prima ballerina assoluta de Cuba, Alicia Alonso, a quien agradeció su legado, el cual derrumbó barreras que impedían a los latinos triunfar en los grandes escenarios del ballet global.

“He recibido con dolor la noticia de la muerte de nuestra Primera Bailarina, Alicia Alonso. En estos momentos no puedo dejar de pensar en todo lo que le debemos, en el extraordinario legado que Alicia nos ha dejado. Siendo hija de una pequeña isla del Caribe, Alonso se impuso a todas las barreras que decían que el ballet era un arte de países desarrollados, que el físico y el temperamento latino no se ajustaban a los requisitos de la danza clásica. Todos estos prejuicios fueron demolidos cuando Alicia Alonso entró en la escena”, escribió Acosta, el más cotizado de los bailarines cubanos de la última generación.

“Impuso su nombre latino, su físico, su personalidad. Su lucha por ser reconocida abrió las puertas del ballet clásico para todos los jóvenes de nuestro continente que soñaban con bailar y puso el nombre de Cuba en las carteleras de los grandes escenarios internacionales. Luego, junto a Fernando y Alberto Alonso, fundó la Escuela en nuestro país y ya es sabida la historia posterior: el ballet cubano, nuestros bailarines, son aplaudidos con admiración en todo el mundo”, manifestó en su página de Facebook.

Acosta, quien dirige la compañía Acosta Danza y el año próximo asumirá el puesto de director del Royal Ballet de Birmingham en el Reino Unido, relató sus intercambios con Alonso, figura referente del ballet clásico global.

La fundadora del Ballet Nacional de Cuba, Alicia Alonso, falleció el 17 de octubre de 2019 a los 98 años en Cuba.

Alicia Ernestina de la Caridad Martínez del Hoyo, su nombre de pila, nació el 21 de diciembre de 1920, en La Habana, Cuba. Dio sus primeros pasos en la danza a los 9 años. (Suministrada)

Debutó el 29 de diciembre de 1931 como dama de la corte en el "Gran Vals" del ballet. (AP)

Tras casarse con el bailarín cubano Fernando Alonso, Alicia adoptó el apellido de su esposo por toda su trayectoria artística. (AP)

A finales de los años 30 del siglo pasado, la artista se trasladó a Estados Unidos para continuar su formación en la School of American Theatre. (GFR Media)

Su actividad profesional en Estados Unidos comenzó en 1938 bailando en comedias musicales. (GFR Media)

En el 1940 entró al American Ballet Theatre de Nueva York. (AP)

El 28 de octubre de 1948 fue una fecha clave en su trayectoria: fundó en La Habana, en colaboración con los hermanos Fernando y Alberto Alonso, el Ballet Alicia Alonso. (EFE)

Alonso saluda al público que asistió al Centro de Bellas Artes de Santurce para ver el ballet. Esta fue la última vez que vino a Puerto Rico en el 2016. (GFR Media)

Fidel Castro le impuso múltiples condecoraciones a Alonso, algunas de las más altas de Cuba como la Orden José Martí o la de Héroe del trabajo. (AP)

La entonces primera dama Wilma Pastrana recibió a la bailarina durante una visita a Puerto Rico para una presentación en el 2016. (GFR Media)

Fue la primera bailarina del hemisferio occidental en actuar en la entonces Unión Soviética y la primera representante americana en bailar con el Ballet del teatro Bolshoi de Moscú y el Kirov. (AP)

Desde su juventud, Alonso había padecido un defecto de visión en un ojo, y en pleno apogeo de su carrera en los años setenta sufrió desprendimiento de retina, una dolencia que la dejó casi ciega para el resto de su vida. (EFE)

En tres ocasiones pasó por el quirófano para intentar superar sus problemas con la visión. (AP)

Alicia Alonso fue una figura artística tan mítica como los legendarios personajes que interpretó hasta su despedida como bailarina el 28 de noviembre de 1995, en Italia. (EFE)

“Tuve la dicha de bailar con Alicia Alonso en una ocasión. En otro momento tuve el privilegio de que me tomara ensayos de ‘El Espectro de la Rosa’, de Michel Fokine. Fue una experiencia inolvidable porque, entre las correcciones, Alicia nos contaba anécdotas sobre el coreógrafo. Ese día quedé deslumbrado por sus conocimientos y su memoria, por el recuerdo de esas historias lejanas que al contarlas ella se hacían tan cercanas”, relató.

“Hoy me sumo al dolor por la muerte de Alicia Alonso, por todo lo que creó, por todo lo que nos dio, por ser el cimiento principal de una escuela de ballet que tanta gloria le ha dado a nuestro país, por haber sido raíz de nuestro movimiento danzario. Junto a los artistas de Cuba, seguiré trabajando para que nuestro país siga creciendo. Creo que esa es la mejor manera de honrar su nombre”, sostuvo quien es considerado uno de los más célebres bailarines de finales del siglo XX y principios del siglo XXI por su participipación en el Royal Ballet de Londres, además de ser Comendador de la Orden del Imperio Británico y poseer el Premio Benois de la Danza el Premio Nacional de Danza en Cuba, entre otros reconocimientos.

Alonso falleció hoy en esta capital, a la edad de 98 años, a causa de una enfermedad cardiovascular, informaron fuentes del Ballet Nacional de Cuba (BNC).

Fue una de las bailarinas más laureadas del siglo 20, por su virtuosismo técnico y sus dotes de interpretación, que la volvieron la bailarina cubana más universal.