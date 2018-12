Ya comenzó el proceso de montaje de la escenografía del musical “Hamilton” en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Así lo dio a conocer Luis A. Miranda, padre del autor de la pieza teatral a través de su cuenta de Twitter.

“Buenos días desde Puerto Rico. Estos no son los andamios de la reconstrucción en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, esta es la escenografía de Hamilton. Ya llegó y comenzó a armarse”, publicó el filántropo acompañado de una foto en la que se observan elementos de la tarima principal sobre el escencario.

Buenos días from Puerto Rico! These is not the scaffolding @uprrp theater that I have shown in the past but THE @HamiltonMusical SET FINDING ITS PLACE ON STAGE! ???????? pic.twitter.com/lbctJDbtN9