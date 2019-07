La publicación del chat en la aplicación de mensajería Telegram en el que el gobernador Ricardo Rosselló Nevárez discutía asuntos de imagen y de Gobierno con algunos de sus colaboradores cercanos, también ha motivado a la actriz Ángela Meyer a publicar una carta abierta en el que le expresa que él mismo se dio su "jaque mate".

Meyer, quien es estadista, se unió así a artistas como Ricky Martin, Ednita Nazario, René Pérez, Bad Bunny, Jerry Segarra y Choco Orta, quienes se han mostrado indignados con el contenido de las conversaciones.

En menos de 24 horas, la carta que publicó en su perfil profesional de Facebook había sido compartida en más de 2,200 ocasiones.

A continuación, el texto publicado:

Señor Gobernador:

Nunca hubiese imaginado ni querido escribirle esta carta, que supongo de alguna manera va a llegar a su conocimiento. La escribo desde el dolor más profundo y la indignación más grande. ¿Ira, coraje? No, vergüenza como puertorriqueña y como estadista.

Pensé que su compromiso con Puerto Rico iba más allá de colores y que su gobernanza sería justa para y con todos. Pensé que su juventud era la garantía de lucha para defender a nuestro pueblo. Y por pensar quiero pensar que fue honesto es su sentir.

En estos históricos momentos, porque no tenga duda que quedaran como una página negra en la historia, hay un país indignado, herido y avergonzado. Un país noble que aún no se recupera y que usted y sus amigos, han llevado a un caos emocional sin precedentes.

No dudo que sus deseos de enmendar errores sean genuinos, pero ¿quién le puede creer? Ni el arrepentimiento ni “el no lo voy a hacer más” tienen credibilidad alguna, después de leer el chat. Sus palabras soeces, aunque ofensivas, se quedan pálidas ante el maquiavelismo de las estrategias contra todo aquel que osara protestar o criticar la gestión gubernamental. Y sabe qué, eso le resta la honorabilidad a su cargo.

Criticar al adversario es una cosa, mofarse es otra. Ofender la memoria de aquellos que defendiendo su ideal hicieron Patria, es una ofensa mayor. Sepa que todos queremos lo mejor para nuestra isla y que el prisma individual y colectivo se respeta. Carlos Gallisá y Marta Font de Calero no merecían la mofa y la irrespetuosidad a su memoria. Los muertos durante el huracán, o como consecuencia del mismo, no merecían el burdo chiste de “ser alimento para buitres”. Sus adversarios políticos no se merecen comentarios despectivos, machistas, sexistas u homofóbicos, se merecen respeto. Ese respeto que se les olvidó en el chat. En cuanto a los participantes del mismo, pedirles la renuncia como medida correctiva no significa claudicar en la amistad, ¿o sí? Entonces, solo dejaron de recibir más millones, eso es todo. Y si estoy equivocada en la premisa, sepa que el pueblo también piensa lo mismo.

Créame Gobernador, que ha borrado todo lo bueno que ha hecho por Puerto Rico, porque tristemente lo bueno se olvida y prevalece lo malo. Sé que ha trabajado duro por el país y que lo que le tocó no fue fácil, pero usted mismo se ha dado jaque mate.

En todos los partidos hay gente buena, comprometida y honesta, dispuestos a luchar con rectitud y seriedad, como también hay jaibas, retorcidos, fanfarrones y garrapatas políticas. Gracias a estos últimos creer en nuestros líderes es un ejercicio cada vez más difícil. La política partidista le gana a la justicia y a la imparcialidad, por eso es menester dar un paso al frente y hacer la diferencia. Hoy le toca a usted dar ese paso por el bien de Puerto Rico, del Partido y sobre todo por su familia que no se merece el escarnio público. Todo su empeño, en estos momentos debe ser para ellos y en especial para sus hijos.

Me pregunto si seré castigada por su administración o amigos por atreverme a escribirle esta carta. Créame que la hago con una inmensa tristeza y decepción, pero sería cobarde e hipócrita si no la hiciera.

Sepa, y que le quede claro, que los puertorriqueños nos merecemos respeto y la tranquilidad de saber que el país está en buenas manos y ambas cosas hoy, desafortunadamente no las tenemos.

Que Dios lo ilumine y le dé la sabiduría para tomar el camino correcto.